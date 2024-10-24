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Posted 23 октября, 23:45

Published 23 октября, 23:45

Modified 23 октября, 23:47

Updated 23 октября, 23:47

Полиция нашла мужчину, который скрылся после ДТП в Приморье

Оказалось, сбил не собаку: беглого убийцу нашли в Приморском крае

23 октября 2024, 23:45
Фото: 1MI

Полиция нашла мужчину, который скрылся после ДТП в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Загадочное преступление раскрыли в Приморском крае. Автомобилист хитро пытался уйти от правосудия, но силовики нашли беглеца.

В Находке правоохранители обнаружили тело мужчины, который погиб, судя по полученным травмам, в результате ДТП. Однако второго предполагаемого участника аварии по близости не оказалось. Силовики начали поиски причастных к инциденту.

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Полицейским удалось определить марку и госномер машины, а также личность приморца, который скрылся с места смертельного происшествия.

Задержанный пояснил, что, когда он увидел пешехода на проезжей части, пытался остановить транспорт. Но экстренное торможение не помогло. Мужчина, испугавшись ответственности, уехал и спрятал машину в гараже друга, якобы поставив на ремонт. Товарищу сказал, что сбил собаку.

На горожанина возбудили уголовное дело: нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения. В ближайшее время проведут ряд экспертиз в рамках расследования.

Жители региона высказались о произошедшем.

«Он реально надеялся, что его не найдут?»;
«Зачем сбегать?! Рано или поздно нашли бы. Только усложнил себе же приговор»;
«Там же ни камер, ни фонарей. Полиция хорошо сработала».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недалеко от Душкино в Приморском крае случилась авария со смертельным исходом для водителя и пассажира внедорожника.

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#Новости#Находка#Владивосток#Уголовное дело#Полиция#Экспертиза#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
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