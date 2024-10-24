Оказалось, сбил не собаку: беглого убийцу нашли в Приморском крае

Задержанный пояснил, что, когда он увидел пешехода на проезжей части, пытался остановить транспорт. Но экстренное торможение не помогло. Мужчина, испугавшись ответственности, уехал и спрятал машину в гараже друга, якобы поставив на ремонт. Товарищу сказал, что сбил собаку.