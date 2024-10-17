Ночь, дорога, труп: смертельное происшествие в Приморье

Posted 17 октября, 00:51
Published 17 октября, 00:51
Modified 17 октября, 00:53
Updated 17 октября, 00:53
В Находке найден труп мужчины, сообщает прокуратура. У человека зафиксированы травмы, характерные для последствий ДТП. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.
«Изучение записей видеорегистраторов попутных автомобилей привлекло внимание прокуроров к проблеме освещенности рассматриваемого участка автомобильной дороги. Ведомство даст оценку работе органа местного самоуправления в этом направлении», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе приморец на внедорожники насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Однако правоохранители оперативно нашли автомобилиста.