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Posted 17 октября, 00:51

Published 17 октября, 00:51

Modified 17 октября, 00:53

Updated 17 октября, 00:53

На дороге найдено тело мужчины в Приморском крае

Ночь, дорога, труп: смертельное происшествие в Приморье

17 октября 2024, 00:51
Фото: 1MI

На дороге найдено тело мужчины в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Находке обнаружен труп мужчины. При каких обстоятельствах погиб человек? — выясняет прокуратура Приморского края. К слову, у экспертов возникли вопросы к властям города из-за освещенности улиц.

В Находке найден труп мужчины, сообщает прокуратура. У человека зафиксированы травмы, характерные для последствий ДТП. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

«Изучение записей видеорегистраторов попутных автомобилей привлекло внимание прокуроров к проблеме освещенности рассматриваемого участка автомобильной дороги. Ведомство даст оценку работе органа местного самоуправления в этом направлении», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Надеждинском районе приморец на внедорожники насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Однако правоохранители оперативно нашли автомобилиста.

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#Новости#Находка#Владивосток#Прокуратура#Надеждинский район#Автомобилист#Травмы#Приморский край#ДТП#Автомобильная дорога#Происшествия#Пешеход#Видеорегистратор
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