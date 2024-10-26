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Posted 26 октября, 04:31

Published 26 октября, 04:31

Modified 26 октября, 06:55

Updated 26 октября, 06:55

Президент России рассказал об успешных действиях морпехов ТОФ в Курской области

Президент России рассказал о мужестве и успешных операциях морпехов ТОФ

26 октября 2024, 04:31
Фото: vostokmedia.com

Президент России рассказал об успешных действиях морпехов ТОФ в Курской области

Сюжет
Герои СВО
Бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты и 83-й бригады ВДВ — наши земляки, бесстрашные воины — провели успешную операцию в Курской области.

В telegram-канале zarubinreporter появилось — и буквально захватило новые медиа — короткое интервью президента России Владимира Путина, в котором он рассказывает об успешной операции наших морпехов и воздушных десантников (а также других воинских частей) в Курской области.

— Около двух недель назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника примерно на расстоянии 10 километров от нашей госграницы и затем, развивая успех, начала движение вдоль границы — дерзко и героически, — отметил Президент РФ. — Прошли примерно 10 километров. Затем для закрепления успеха были подключены и другие подразделения Вооруженных Сил России. Здесь отличилась в том числе 83-я бригада ВДВ.
Видео: primorskyru.

Общими усилиями нашим бойцам удалось создать надёжное кольцо окружения и приступить к ликвидации группировки ВСУ. По оперативным данным, окружено около двух тысяч боевиков ВСУ.

— Морпехи 155-й бригады и создали этот прорыв, создали все условия для успешной операции, — подчеркнул глава государства.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что участникам СВО во Владивостоке вручили ключи от квартир.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#СВО#Приморский край#Герои СВО#Морская пехота
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