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Posted 29 октября, 09:41

Published 29 октября, 09:41

Modified 29 октября, 09:41

Updated 29 октября, 09:41

Грозная перекличка львов поразила зрителей в Приморье

Грозная перекличка львов поразила зрителей в Приморье

29 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI.
В Приморье было зафиксировано уникальное видео, на котором львы устраивают впечатляющее вечернее «выступление», издавая грозные звуки, которые зоологи интерпретируют как способ обозначения своего ареала.

Вечером в одном из заповедников Приморья был снят захватывающий момент, когда прайд львов начал перекликаться, создавая мощный и завораживающий звук. Это зрелище привлекло внимание не только посетителей заповедника, но и пользователей социальных сетей, которые делятся видео с восторгом.

По словам зоологов, такие «музыкальные» выступления львов имеют важное значение для их социального поведения. Издавая громкие ревы и другие звуки, хищные кошки обозначают границы своего ареала и общаются друг с другом, что особенно важно в вечерние часы, когда они становятся более активными.

Специалисты отмечают, что подобные моменты не только демонстрируют красоту и силу этих животных, но и подчеркивают необходимость охраны их естественной среды обитания. В условиях сокращения популяции диких львов важно сохранять такие уникальные экосистемы.

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