Грозная перекличка львов поразила зрителей в Приморье

По словам зоологов, такие «музыкальные» выступления львов имеют важное значение для их социального поведения. Издавая громкие ревы и другие звуки, хищные кошки обозначают границы своего ареала и общаются друг с другом, что особенно важно в вечерние часы, когда они становятся более активными.