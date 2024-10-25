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Posted 25 октября, 02:55

Published 25 октября, 02:55

Modified 25 октября, 02:57

Updated 25 октября, 02:57

Момент задержания буйной автолюбительницы попал на камеру в Приморском крае

Полицейские несли буйную автолюбительницу на руках в Приморском крае — видео

25 октября 2024, 02:55
Фото: 1MI

Момент задержания буйной автолюбительницы попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Полицейским пришлось нести на руках агрессивную женщину, которая устроила ДТП на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. Момент задержания опубликовали в новых медиа.

Автолюбительница устроила серьезную аварию во Владивостоке. Она вылетела с проезжей части во двор жилого дома, пробив ограждение. Джип, которым управляла женщина, приземлился на припаркованный авто.

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После аварии с жестким «приземлением» женщина начала ругаться с другими людьми. Кроме того, по словам очевидцев, машина была в угоне.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Двоим полицейским пришлось нести буйную женщину на руках.

На видео, опубликованном в социальных сетях, показано задержание автолюбительницы, которая устроила аварию и потасовку на улице Юмашева. По всем признакам, арестованная особа была крайне недовольна происходящим.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая вызвала жуткую пробку во Владивостоке.

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