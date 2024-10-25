Полицейские несли буйную автолюбительницу на руках в Приморском крае — видео

Posted 25 октября, 02:55
Published 25 октября, 02:55
Modified 25 октября, 02:57
Updated 25 октября, 02:57
Автолюбительница устроила серьезную аварию во Владивостоке. Она вылетела с проезжей части во двор жилого дома, пробив ограждение. Джип, которым управляла женщина, приземлился на припаркованный авто.
После аварии с жестким «приземлением» женщина начала ругаться с другими людьми. Кроме того, по словам очевидцев, машина была в угоне.
На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Двоим полицейским пришлось нести буйную женщину на руках.
На видео, опубликованном в социальных сетях, показано задержание автолюбительницы, которая устроила аварию и потасовку на улице Юмашева. По всем признакам, арестованная особа была крайне недовольна происходящим.