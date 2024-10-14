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Posted 14 октября, 07:17

Published 14 октября, 07:17

Modified 14 октября, 07:19

Updated 14 октября, 07:19

Подозрительный предмет удалось найти полицейским в Приморье

Чека на месте: силовики нашли предмет, перепугавший жителей Приморского края — фото

14 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI

Подозрительный предмет удалось найти полицейским в Приморье

Сюжет
Кража
Приморский край переполошила новость о человеке, который прошелся с вещью, конструктивно напоминающей гранату. Служебная собака нашла потенциально опасный предмет.

В Находке неравнодушная горожанка сообщила о подозрительном человеке, у которого в руках был предмет, схожий с гранатой. Более того, в социальных сетях поведали о похожем незнакомце около детских учреждений.

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Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и начали поиски подозреваемого. Однако, в ходе проверки, сотрудники полиции нашли игрушку, по форме напоминающую гранату.

Служебная собака лихо справилась с задачей и нашла, вероятно, объект, который напугал приморцев.

Фото: prim_police

Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.

«Теперь и вкусняшек не купишь»;
«Ну знаете, уж лучше перебдеть, чем… сами понимаете»;
«А я восхищена сотрудниками полиции! Оперативно сработали».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке вор обчистил квартиры и прихватил с собой пистолет в одной из чужих квартир.

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