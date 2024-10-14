Чека на месте: силовики нашли предмет, перепугавший жителей Приморского края — фото

Posted 14 октября, 07:17
Published 14 октября, 07:17
Modified 14 октября, 07:19
Updated 14 октября, 07:19
В Находке неравнодушная горожанка сообщила о подозрительном человеке, у которого в руках был предмет, схожий с гранатой. Более того, в социальных сетях поведали о похожем незнакомце около детских учреждений.
Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и начали поиски подозреваемого. Однако, в ходе проверки, сотрудники полиции нашли игрушку, по форме напоминающую гранату.
Служебная собака лихо справилась с задачей и нашла, вероятно, объект, который напугал приморцев.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«Теперь и вкусняшек не купишь»;
«Ну знаете, уж лучше перебдеть, чем… сами понимаете»;
«А я восхищена сотрудниками полиции! Оперативно сработали».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке вор обчистил квартиры и прихватил с собой пистолет в одной из чужих квартир.