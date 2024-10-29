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Posted 29 октября, 04:25

Published 29 октября, 04:25

Modified 29 октября, 04:27

Updated 29 октября, 04:27

На двое суток без света и тепла остались жильцы многоэтажки во Владивостоке

Третьи сутки без света и отопления: авария вернула в прошлое целый дом в Приморье

29 октября 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney

На двое суток без света и тепла остались жильцы многоэтажки во Владивостоке

В сети появился «крик души» жильцов одной из многоэтажек во Владивостоке. Жители многоквартирного дома, по их словам, третьи сутки живут без электричества и отопления.

В сети появилась публикация от жильцов многоквартирного дома на улице Калинина во Владивостоке. Жители многоэтажки пишут, что в их квартирах уже третьи сутки нет электричества и отопления.

«Продукты из холодильника уже можно выкинуть», — жалуются жильцы.

По их словам, сотрудники управляющей компании и компании электросетей помочь пока не смогли.

На ситуацию отреагировали специалисты МЦУ Владивостока. Они сообщили, что электроснабжение и холодная вода в доме уже должны появиться:

«Как сообщают специалисты, в доме уже восстановлено электроснабжение и подача холодной воды. Работы продолжаются», — ответили жителям с официального аккаунта МЦУ Владивостока.

В случае, если в доме нет отопления, жителям Приморья советуют обращаться в ТСЖ или УК, составлять акт и просить сделать перерасчет в случае, если тепла в доме нет дольше установленного срока.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что большинство котельных в Приморье уже подают тепло.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край
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