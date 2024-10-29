Третьи сутки без света и отопления: авария вернула в прошлое целый дом в Приморье

Posted 29 октября, 04:25
Published 29 октября, 04:25
Modified 29 октября, 04:27
Updated 29 октября, 04:27
В сети появилась публикация от жильцов многоквартирного дома на улице Калинина во Владивостоке. Жители многоэтажки пишут, что в их квартирах уже третьи сутки нет электричества и отопления.
«Продукты из холодильника уже можно выкинуть», — жалуются жильцы.
По их словам, сотрудники управляющей компании и компании электросетей помочь пока не смогли.
На ситуацию отреагировали специалисты МЦУ Владивостока. Они сообщили, что электроснабжение и холодная вода в доме уже должны появиться:
«Как сообщают специалисты, в доме уже восстановлено электроснабжение и подача холодной воды. Работы продолжаются», — ответили жителям с официального аккаунта МЦУ Владивостока.
В случае, если в доме нет отопления, жителям Приморья советуют обращаться в ТСЖ или УК, составлять акт и просить сделать перерасчет в случае, если тепла в доме нет дольше установленного срока.