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Posted 16 ноября, 06:14

Published 16 ноября, 06:14

Modified 16 ноября, 06:16

Updated 16 ноября, 06:16

Студенты-психологи очень хотят попасть на свадьбу во Владивостоке

Хотим свадьбу: трое молодых и одиноких психологов из Владивостока ищут молодоженов

16 ноября 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney.

Студенты-психологи очень хотят попасть на свадьбу во Владивостоке

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Интересное
В сети появилось объявление от трех молодых людей из Владивостока: ребята очень хотят погулять на свадьбе, но ни они, ни их знакомые жениться пока не собираются.

Трое молодых людей разместили в сети объявление: они ищут свадьбу во Владивостоке или окрестностях.

По словам авторов, им по 20 лет, и все трое учатся в университете на психологии. Ни они сами, ни их друзья и знакомые пока не спешат узаконить отношения со своими вторыми половинками, а погулять на свадьбе очень хочется.

В обмен на приглашение они готовы предложить интересные разговоры на высокоинтеллектуальные темы, а также прийти нарядными и отпраздновать еще ярче, чем родственники молодоженов.

Тем, кто хочет пышную свадьбу, но пока не нашел, кого позвать кроме самых близких, стоит поторопиться — может быть, уже скоро ребята будут нарасхват.

Фото: farpost.ru

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