Люк с кипятком: женщина провалилась в парящий коллектор во Владивостоке — подробно

Posted 15 ноября, 04:02
Published 15 ноября, 04:02
Modified 15 ноября, 04:45
Updated 15 ноября, 04:45
В сети сообщают, что днем на Чуркине во Владивостоке пожилая женщина-пешеход провалилась в открытый люк. По словам очевидцев, пострадавшей 69 лет, она получила ушибы и ожоги. У места происшествия клубами поднимается пар. Женщину забрали медики.
В пресс-службе краевого Минздрава информацию о факте происшествия подтвердили. Специалисты уточнили, что это случилось около остановки транспорта «Третий роддом». Бригада скорой помощи вернулась с вызова в 12:56, пострадавшую доставили в ДВОМЦ.
Также источник редакции сообщил, что предприятие, которому принадлежит люк, проводило работы по улице выше. Если произошла авария, кипяток мог стечь вниз. Окончательной ясности в ситуации до сих пор нет. Специалисты соответствующих служб уже выясняют все обстоятельства происшествия.
UPD. По данным прокуратуры, инцидент выглядел несколько иначе: «поток горячей воды окатил пенсионерку».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по информации новых медиа, маленький ребенок мог провалиться в люк в районе улицы Никифорова во Владивостоке.