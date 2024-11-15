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Posted 15 ноября, 04:02

Published 15 ноября, 04:02

Modified 15 ноября, 04:45

Updated 15 ноября, 04:45

Женщина-пешеход провалилась в коллектор с кипятком во Владивостоке

Люк с кипятком: женщина провалилась в парящий коллектор во Владивостоке — подробно

15 ноября 2024, 04:02
Фото: vlad_ork.

Женщина-пешеход провалилась в коллектор с кипятком во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
В сети появилась информация о том, что женщина провалилась в приоткрытый люк во Владивостоке, ей понадобилась медицинская помощь. Редакция «Восток-Медиа» выясняла обстоятельства случившегося.

В сети сообщают, что днем на Чуркине во Владивостоке пожилая женщина-пешеход провалилась в открытый люк. По словам очевидцев, пострадавшей 69 лет, она получила ушибы и ожоги. У места происшествия клубами поднимается пар. Женщину забрали медики.

Видео: hardkorushka_25.

В пресс-службе краевого Минздрава информацию о факте происшествия подтвердили. Специалисты уточнили, что это случилось около остановки транспорта «Третий роддом». Бригада скорой помощи вернулась с вызова в 12:56, пострадавшую доставили в ДВОМЦ.

Также источник редакции сообщил, что предприятие, которому принадлежит люк, проводило работы по улице выше. Если произошла авария, кипяток мог стечь вниз. Окончательной ясности в ситуации до сих пор нет. Специалисты соответствующих служб уже выясняют все обстоятельства происшествия.

UPD. По данным прокуратуры, инцидент выглядел несколько иначе: «поток горячей воды окатил пенсионерку».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, по информации новых медиа, маленький ребенок мог провалиться в люк в районе улицы Никифорова во Владивостоке.

А был ли мальчик: ребенок провалился в люк во Владивостоке?
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