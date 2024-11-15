Люк с кипятком: женщина провалилась в парящий коллектор во Владивостоке — подробно

Также источник редакции сообщил, что предприятие, которому принадлежит люк, проводило работы по улице выше. Если произошла авария, кипяток мог стечь вниз. Окончательной ясности в ситуации до сих пор нет. Специалисты соответствующих служб уже выясняют все обстоятельства происшествия.