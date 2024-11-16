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Posted 16 ноября, 08:03

Published 16 ноября, 08:03

Modified 16 ноября, 08:05

Updated 16 ноября, 08:05

Картина дня в Приморье: жуткие грызуны, наглые контрабандисты и подготовка к снегу

Картина дня в Приморье: жуткие грызуны, наглые контрабандисты и подготовка к снегу

16 ноября 2024, 08:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Крысы бросаются людям в ноги во Владивостоке

Десятки крыс на улице Юмашева во Владивостоке привлекли внимание очевидца. Мужчина рассказал, что по ночам полчища грызунов достают прохожих.

«На людей уже бросаются»: десятки разносчиков заразы орудуют в Приморье — видео
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Контрабанду на огромную сумму раскрыли в Приморье

Контрабанду крупной партии лесоматериалов раскрыли в Приморье. Вывезли их в довольно тяжелое время.

Тонны стратегических материалов вывезли из Приморья в сложное для страны время
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Владивосток вовсю готовится к снегу

Технику перевели в режим повышенной готовности во Владивостоке. Город готовится к похолоданию и возможному снегопаду.

Ждем метель и достаем щетки: технику готовят к снегопаду во Владивостоке
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#Общество#Картина дня#Итоги
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