Картина дня в Приморье: жуткие грызуны, наглые контрабандисты и подготовка к снегу

Posted 16 ноября, 08:03
Published 16 ноября, 08:03
Modified 16 ноября, 08:05
Updated 16 ноября, 08:05
Крысы бросаются людям в ноги во Владивостоке
Десятки крыс на улице Юмашева во Владивостоке привлекли внимание очевидца. Мужчина рассказал, что по ночам полчища грызунов достают прохожих.
Контрабанду на огромную сумму раскрыли в Приморье
Контрабанду крупной партии лесоматериалов раскрыли в Приморье. Вывезли их в довольно тяжелое время.
Владивосток вовсю готовится к снегу
Технику перевели в режим повышенной готовности во Владивостоке. Город готовится к похолоданию и возможному снегопаду.