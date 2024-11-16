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Posted 16 ноября, 04:57

Published 16 ноября, 04:57

Modified 16 ноября, 05:45

Updated 16 ноября, 05:45

Снегоуборочную технику готовят к возможному снегопаду во Владивостоке

Ждем метель и достаем щетки: технику готовят к снегопаду во Владивостоке

16 ноября 2024, 04:57
Фото: adm_vl.

Снегоуборочную технику готовят к возможному снегопаду во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Технику перевели в режим повышенной готовности во Владивостоке. Город готовится к похолоданию и возможному снегопаду.

Дорожная служба Владивостока работает в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой, сообщили в администрации города.

Фото: adm_vl

В 20:00 спецтехнику выставят на Седанке, с 22:00 — на других точках. Снегоуборочные машины будут базироваться на следующих улицах:

  • Шкотовская;
  • Черёмуховая;
  • Фирсова;
  • Университетский проспект;
  • Суханова;
  • Стрелочная;
  • Снеговая;
  • Светланская;
  • Русская;
  • Океанский проспект;
  • Некрасовская;
  • Маковского;
  • Луговая;
  • Лесная;
  • Коммунаров;
  • Выселковая;
  • Борисенко;
  • Адмирала Кузнецова;
  • проспект 100-летия Владивостока.

Также техника будет дежурить на Патрокле, в районе кольца Третьей Рабочей и на кольце Багратиона.

Работы будут вести круглосуточно. Автомобилистов просят по возможности не выезжать на личном транспорте в непогоду.

Сообщать о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону ЕДДС.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правительство Приморья предупредило граждан о грядущем снегопаде.

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