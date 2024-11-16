Ждем метель и достаем щетки: технику готовят к снегопаду во Владивостоке

Posted 16 ноября, 04:57
Published 16 ноября, 04:57
Modified 16 ноября, 05:45
Updated 16 ноября, 05:45
Дорожная служба Владивостока работает в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемой непогодой, сообщили в администрации города.
В 20:00 спецтехнику выставят на Седанке, с 22:00 — на других точках. Снегоуборочные машины будут базироваться на следующих улицах:
Также техника будет дежурить на Патрокле, в районе кольца Третьей Рабочей и на кольце Багратиона.
Работы будут вести круглосуточно. Автомобилистов просят по возможности не выезжать на личном транспорте в непогоду.
Сообщать о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону ЕДДС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правительство Приморья предупредило граждан о грядущем снегопаде.