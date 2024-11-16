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Posted 16 ноября, 00:25

Published 16 ноября, 00:25

Modified 16 ноября, 01:46

Updated 16 ноября, 01:46

Тонны стратегических материалов вывезли из Приморья в сложное для страны время

Тонны стратегических материалов вывезли из Приморья в сложное для страны время

16 ноября 2024, 00:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Контрабанду крупной партии лесоматериалов раскрыли в Приморье. Вывезли их в довольно тяжелое время — в 2020 году.

На основе материалов проверки Уссурийской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нелегальной доставки в Китай лесоматериалов стоимостью пять миллионов рублей.

Уссурийской транспортной прокуратуре во взаимодействии с Уссурийской таможней удалось выявить незаконный вывоз в 2020 году в Китай 300 кубических метров древесины (пиловочник дуба монгольского) на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Согласно проверке транспортной прокуратуры, бизнесмен организовал процесс фальшивого документооборота, который создавал видимость транзакций с древесиной, фактически приобретая ее без необходимых документов об их законном происхождении.

По данным проверки прокурора, таможенными органами возбуждено уголовное дело согласно статье Уголовного кодекса РФ о незаконном передвижении через границу стратегически важных ресурсов в больших объемах.

Процесс и результаты расследования уголовного дела находятся под наблюдением Уссурийской транспортной прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о туристе, который пытался вывезти из Приморья ядовитое вещество в подарок.

Из России с любовью: турист пытался вывезти ядовитое вещество для жены из Приморья
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