Тонны стратегических материалов вывезли из Приморья в сложное для страны время

Posted 16 ноября, 00:25
Published 16 ноября, 00:25
Modified 16 ноября, 01:46
Updated 16 ноября, 01:46
На основе материалов проверки Уссурийской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нелегальной доставки в Китай лесоматериалов стоимостью пять миллионов рублей.
Уссурийской транспортной прокуратуре во взаимодействии с Уссурийской таможней удалось выявить незаконный вывоз в 2020 году в Китай 300 кубических метров древесины (пиловочник дуба монгольского) на общую сумму около 5 миллионов рублей.
Согласно проверке транспортной прокуратуры, бизнесмен организовал процесс фальшивого документооборота, который создавал видимость транзакций с древесиной, фактически приобретая ее без необходимых документов об их законном происхождении.
По данным проверки прокурора, таможенными органами возбуждено уголовное дело согласно статье Уголовного кодекса РФ о незаконном передвижении через границу стратегически важных ресурсов в больших объемах.
Процесс и результаты расследования уголовного дела находятся под наблюдением Уссурийской транспортной прокуратуры.
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