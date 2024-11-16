Тонны стратегических материалов вывезли из Приморья в сложное для страны время

Уссурийской транспортной прокуратуре во взаимодействии с Уссурийской таможней удалось выявить незаконный вывоз в 2020 году в Китай 300 кубических метров древесины (пиловочник дуба монгольского) на общую сумму около 5 миллионов рублей.