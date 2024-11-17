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Posted 16 ноября, 23:59

Published 16 ноября, 23:59

Modified 17 ноября, 00:01

Updated 17 ноября, 00:01

Антитеррористические учения проведут во Владивостоке

Полицейские заполонят улицы: антитеррористические учения пройдут во Владивостоке

16 ноября 2024, 23:59
Фото: 1MI.

Антитеррористические учения проведут во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Полицейские сообщают жителям Владивостока о запланированных антитеррористических учениях. Горожан просят сохранять спокойствие.

18 ноября в краевом центре пройдут учения в районе Штаба Приморской Флотилии ТОФ, расположенной в бухте Уллис.

«В зоне проведения учений может быть усилено присутствие сотрудников полиции, а также задействована специальная техника», — сообщается в УМВД России по Приморскому краю.

Жителей и гостей города Владивостока просят с пониманием отнестись к проведению учений и сохранять спокойствие.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Шкотовском районе рыбак погиб, провалившись под тонкий лед. Он решил накопать червей у водоема, но не учел плохую видимость из-за тумана и скользкость почвы. Мужчина был в резиновых сапогах, но это не спасло его.

Началось: рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#МВД России#Приморский край#Приморье#Антитеррористические учения
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