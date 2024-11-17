Полицейские заполонят улицы: антитеррористические учения пройдут во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Шкотовском районе рыбак погиб, провалившись под тонкий лед. Он решил накопать червей у водоема, но не учел плохую видимость из-за тумана и скользкость почвы. Мужчина был в резиновых сапогах, но это не спасло его.