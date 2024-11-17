Полицейские заполонят улицы: антитеррористические учения пройдут во Владивостоке

Posted 16 ноября, 23:59
Published 16 ноября, 23:59
Modified 17 ноября, 00:01
Updated 17 ноября, 00:01
18 ноября в краевом центре пройдут учения в районе Штаба Приморской Флотилии ТОФ, расположенной в бухте Уллис.
«В зоне проведения учений может быть усилено присутствие сотрудников полиции, а также задействована специальная техника», — сообщается в УМВД России по Приморскому краю.
Жителей и гостей города Владивостока просят с пониманием отнестись к проведению учений и сохранять спокойствие.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Шкотовском районе рыбак погиб, провалившись под тонкий лед. Он решил накопать червей у водоема, но не учел плохую видимость из-за тумана и скользкость почвы. Мужчина был в резиновых сапогах, но это не спасло его.