Угрожали битой: полицейские задержали подростков, напавших на охранника в Приморье

Posted 16 ноября, 23:00
Published 16 ноября, 23:00
Modified 16 ноября, 23:02
Updated 16 ноября, 23:02
В полицию Ленинского района Владивостока поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Фадеева на охранника напали неизвестные — у нападавших была бита, к тому же они распылили жидкость из перцового баллончика.
Полицейским оперативно удалось выйти на след злоумышленников, ими оказались трое подростков, жителей Владивостока — 13-ти и 14-ти лет.
«С несовершеннолетними проведена беседа, разъяснена административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений. Законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на живописном мысе Тобизина, который привлекает как местных жителей, так и туристов, произошел занятный инцидент: одна из путешественниц сняла на видео, как маленький внедорожник смело поднимается по тропе, предназначенной исключительно для пеших прогулок.