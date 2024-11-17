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Posted 16 ноября, 23:00

Published 16 ноября, 23:00

Modified 16 ноября, 23:02

Updated 16 ноября, 23:02

Полиция задержала подростков, напавших на охранника магазина во Владивостоке

Угрожали битой: полицейские задержали подростков, напавших на охранника в Приморье

16 ноября 2024, 23:00
Фото: 1MI.

Полиция задержала подростков, напавших на охранника магазина во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Трое подростков совершили нападение на охранника магазина во Владивостоке, у нападавших была бита, они применили перцовый баллончик. Их личности установили полицейские.

В полицию Ленинского района Владивостока поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Фадеева на охранника напали неизвестные — у нападавших была бита, к тому же они распылили жидкость из перцового баллончика.

Полицейским оперативно удалось выйти на след злоумышленников, ими оказались трое подростков, жителей Владивостока — 13-ти и 14-ти лет.

«С несовершеннолетними проведена беседа, разъяснена административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений. Законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на живописном мысе Тобизина, который привлекает как местных жителей, так и туристов, произошел занятный инцидент: одна из путешественниц сняла на видео, как маленький внедорожник смело поднимается по тропе, предназначенной исключительно для пеших прогулок.

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