Пешком по небу с вёдрами краски — кому по плечу такое во Владивостоке?

Вот сейчас мы работаем над декорациями к «Лебединому озеру» (6+). Часть из них изготавливается у нас, во Владивостоке, часть — в Санкт-Петербурге. Вот здесь сложнее всего, ведь мы с коллегами так далеко друг от друга. Поэтому, если декорации изготавливаются и у нас, и в Питере, то потом мы раскладываем их рядом, чтобы подогнать по стилю и цвету.