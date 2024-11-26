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Posted 26 ноября, 10:56

Published 26 ноября, 10:56

Modified 26 ноября, 10:58

Updated 26 ноября, 10:58

Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать

Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать

26 ноября 2024, 10:56
Фото: ОТВ «Приморье».
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Взаимодействие с ТОСами правительство Приморского края будет только расширять и намерено увеличить грантовые программы, заявил губернатор региона Олег Кожемяко во время «Прямого разговора» (6+).
— Территория общественного самоуправления — это хорошая программа, — сказал Олег Кожемяко. — Когда мы только её начинали, люди не очень верили в возможности ТОСов, но сегодня, когда программа работает третий год, у жителей края появилось понимание: есть возможности добиться изменения своей территории собственными силами, получив необходимый грант от правительства Приморского края.

Поэтому ТОСы растут, растут и денежные вливания. Сейчас у нас порядка 600 заявок на территории общественного самоуправления. И мы намерены увеличивать финансирование программы до двух с половиной миллионов рублей на один грант.

Также Олег Кожемяко напомнил, что в Приморье работают и другие программы благоустройства: «1000 дворов», «Комфортная городская среда» и другие.

— ТОСы работают качественно, проекты воплощаются в жизнь основательно, с верным подходом, часто в два этапа, чтобы сделать надолго и правильно, — отметил глава региона. — В бюджете края заложены на гранты денежные средства — около 250 миллионов рублей. Я думаю, что где-то в декабре мы проведем слет ТОСов. Думаю, что после проведения форума сумма грантов будет увеличена до 420 миллионов в совокупности.

Олег Кожемяко обратился к приморцам: создавайте ТОСы, с их помощью изменяйте ту среду, в которой вы живете. А правительство края поможет.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Олег Кожемяко#ТОС#Приморский край#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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