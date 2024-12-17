Мошенники обманули жительницу Уссурийска на 7 миллионов рублей

По словам пострадавшей, всё началось с сообщения в мессенджере от человека, представившегося заместителем директора. Он предупредил ее о звонке от правоохранительных органов. После этого ей позвонил лже-полицейский, который рассказал о попытке кражи её средств. Женщину убедили, что ей нужно защитить свои деньги, и она перевела все свои сбережения.