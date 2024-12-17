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Posted 17 декабря, 08:47

Published 17 декабря, 08:47

Modified 17 декабря, 08:47

Updated 17 декабря, 08:47

Мошенники обманули жительницу Уссурийска на 7 миллионов рублей

Мошенники обманули жительницу Уссурийска на 7 миллионов рублей

17 декабря 2024, 08:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенники
В Уссурийске произошел случай мошенничества, в котором 47-летняя женщина потеряла 7 миллионов рублей. Она поверила в историю о необходимости перевода денег на «безопасный счет».

По словам пострадавшей, всё началось с сообщения в мессенджере от человека, представившегося заместителем директора. Он предупредил ее о звонке от правоохранительных органов. После этого ей позвонил лже-полицейский, который рассказал о попытке кражи её средств. Женщину убедили, что ей нужно защитить свои деньги, и она перевела все свои сбережения.

Сейчас по этому делу возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять незнакомым людям.

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#Новости#Уссурийск#Мошенники#Приморский край#Происшествия
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