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Posted 10 января, 02:54

Published 10 января, 02:54

Modified 10 января, 02:56

Updated 10 января, 02:56

40-градусный перепад температур ударит по Приморскому краю

«От -37 до +3»: жуткие морозы и снегопад ждут в Приморье

10 января 2025, 02:54
Фото: 1MI.

40-градусный перепад температур ударит по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Следующая неделя удивит переменчивостью жителей Приморского края. В регионе прогнозируются не только осадки, но и удивительное повышение температур.

В понедельник, 13 января, минимальные температуры в регионе понизятся до -37 °C. Однако днем мороз ослабит хватку, — на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +2 °C.

Во вторник, 14 января, потепление продолжится в крае. Ночные температуры станут выше на 1 — 6 градусов, в сравнении с минувшим днем. Днем значения увеличатся до +3 °C. Также в Приморье пройдет снег.

В среду, 15 января, зимние осадки кое-где сохранятся. Морозы начнут вновь усиливаться. Минимальные температуры понизятся до -28 °C. Максимальные на 3 — 8 градусов, в сравнении с предыдущим днем. Более того, в регионе задует сильный ветер.

Во Владивостоке неделя начнется с солнца и легкого морозца, -3 — -6 °C. Затем город окажется во власти слабых осадков, которые не повлияют на температуру за окном. В среду задует противный ветер и начнется похолодание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края весело провести зимние выходные.

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