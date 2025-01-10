«От -37 до +3»: жуткие морозы и снегопад ждут в Приморье

Posted 10 января, 02:54
Published 10 января, 02:54
Modified 10 января, 02:56
Updated 10 января, 02:56
В понедельник, 13 января, минимальные температуры в регионе понизятся до -37 °C. Однако днем мороз ослабит хватку, — на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +2 °C.
Во вторник, 14 января, потепление продолжится в крае. Ночные температуры станут выше на 1 — 6 градусов, в сравнении с минувшим днем. Днем значения увеличатся до +3 °C. Также в Приморье пройдет снег.
В среду, 15 января, зимние осадки кое-где сохранятся. Морозы начнут вновь усиливаться. Минимальные температуры понизятся до -28 °C. Максимальные на 3 — 8 градусов, в сравнении с предыдущим днем. Более того, в регионе задует сильный ветер.
Во Владивостоке неделя начнется с солнца и легкого морозца, -3 — -6 °C. Затем город окажется во власти слабых осадков, которые не повлияют на температуру за окном. В среду задует противный ветер и начнется похолодание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жителям Приморского края весело провести зимние выходные.