В приморском посёлке Рыбачьем нашли авиационную бомбу

Posted 18 мая 2015, 01:51
Published 18 мая 2015, 01:51
Modified 17 сентября 2022, 10:53
Updated 17 сентября 2022, 10:53
Около получаса назад на пульт оперативного дежурного приморского МВД поступило сообщение об обнаружении снаряда в районе посёлка Рыбачьего. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», боеприпас, похожий на авиационную бомбу, нашли на улице Траловой, в районе дома № 46, недалеко от реки.
На данный момент на место происшествия выехали представители оперативных служб города, в том числе и сапёры. Специалистам предстоит установить, является ли снаряд боевым и несёт ли в себе опасность для окружающих. В пресс-службе приморского МВД подтвердили о поступившем вызове по поводу опасной находки.
По предварительной информации, размер бомбы около полутора метров в длину и 40 сантиметров в диаметре. Снаряд долгое время пролежал в земле, поэтому покрыт коррозией. Более конкретная информация о принадлежности боеприпаса появится после обследования территории и проверки его специалистами.