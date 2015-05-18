В приморском посёлке Рыбачьем нашли авиационную бомбу

На данный момент на место происшествия выехали представители оперативных служб города, в том числе и сапёры. Специалистам предстоит установить, является ли снаряд боевым и несёт ли в себе опасность для окружающих. В пресс-службе приморского МВД подтвердили о поступившем вызове по поводу опасной находки.