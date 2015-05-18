vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2015, 01:51

Published 18 мая 2015, 01:51

Modified 17 сентября 2022, 10:53

Updated 17 сентября 2022, 10:53

В приморском посёлке Рыбачьем нашли авиационную бомбу

18 мая 2015, 01:51
Сюжет
Происшествие
На место происшествия выехали сапёры

Около получаса назад на пульт оперативного дежурного приморского МВД поступило сообщение об обнаружении снаряда в районе посёлка Рыбачьего. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», боеприпас, похожий на авиационную бомбу, нашли на улице Траловой, в районе дома № 46, недалеко от реки.

На данный момент на место происшествия выехали представители оперативных служб города, в том числе и сапёры. Специалистам предстоит установить, является ли снаряд боевым и несёт ли в себе опасность для окружающих. В пресс-службе приморского МВД подтвердили о поступившем вызове по поводу опасной находки.

По предварительной информации, размер бомбы около полутора метров в длину и 40 сантиметров в диаметре. Снаряд долгое время пролежал в земле, поэтому покрыт коррозией. Более конкретная информация о принадлежности боеприпаса появится после обследования территории и проверки его специалистами.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика