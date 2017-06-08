Капитан «Луча» поменял Приморье на клуб третьего дивизиона

Posted 8 июня 2017, 07:24
Published 8 июня 2017, 07:24
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Капитан владивостокского «Луча» Алексей Ребко покидает Приморье. 31-летний футболист заключил контракт с коллективом третьего дивизиона «Арарат» (Москва), информирует РИА «Восток-Медиа».
«Всё, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть. Немаловажно, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Рядом дом, семья», – заявил хавбек в интервью агентству «Р-Спорт».
Сезон 2016/17 Алексей провёл в «Луче» (20 игр, 1 гол). Футболист на правах капитана часто выступал ньюсмейкером по поводу неважного финансового положения «жёлто-синих». Сейчас же есть надежда, что игрок поправит свои дела, поскольку «Арарат», названный в честь чемпионов СССР-73, – серьёзный спортивный проект армянской диаспоры столицы. Планируется, что клуб заявится в ПФЛ – во второй дивизион, откуда прямой путь в ФНЛ и Премьер-лигу. Ранее «араратовцы» подписали ветеранов российского футбола – Романа Павлюченко и Марата Измайлова. Сам Ребко известен, прежде всего, своими выступлениями за «Спартак» и ФК «Москва».
По итогам завершившегося футбольного сезона «Луч» вылетел из ФНЛ в зону «Восток» второго дивизиона. Недавно исполняющий обязанности главного тренера команды Александр Ушахин принял приглашение Алексея Поддубского присоединиться к хабаровскому «СКА». То есть фактически «тигры» остались без наставника и капитана. При этом руководство клуба излучает уверенность, что «Луч» всё же сохранит прописку в ФНЛ. Такой финт произойдёт в том случае, если победитель восточной зоны ФК «Чита» финансово не потянет повышение в классе. Подобная вероятность крайне высока.