Капитан «Луча» поменял Приморье на клуб третьего дивизиона

«Всё, я официально подписал контракт с «Араратом» сроком на три года. Принял такое решение, потому что у команды большие амбиции, задачи, хорошая компания собирается. Я думаю, что будет приятно играть. Немаловажно, что это московская команда, а я сам столичный парень, так сказать. Рядом дом, семья», – заявил хавбек в интервью агентству «Р-Спорт».