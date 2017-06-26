Во Владивостоке вновь начали рассматривать дело «приморских партизан»

В прошлом году началось повторное рассмотрение процесса. Оно касалось лишь одного эпизода - убийства четырёх жителей Кировского района Приморья осенью 2009 года. Предположительно, они работали охранниками конопляной плантации. В тот раз присяжные сочли вину «партизан» недоказанной. В результате двух подсудимых – Вадима Ковтуна и Алексея Никитина – освободили прямо в зале суда. Они проходили только по этому эпизоду. Однако Приморская прокуратура добилась отмены приговора в Верховном суде РФ. После этого началась подготовка к третьему рассмотрению «партизанского» дела. На него долгое время не могли собрать присяжных – это получилось сделать лишь с пятой попытки.