Во Владивостоке вновь начали рассматривать дело «приморских партизан»

Posted 26 июня 2017, 08:15
Published 26 июня 2017, 08:15
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
Во Владивостоке началось очередное – третье – рассмотрение дела «приморских партизан». Приморская прокуратура снова попытается обвинить парней в массовом убийстве, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в Приморском краевом суде состоялось первое заседание по делу «приморских партизан». Это уже третий судебный процесс по данному факту. Первый суд над Александром и Вадимом Ковтунами, Владимиром Илютиковым, Романом Савченко и Максимом Кирилловым завершился ещё весной 2014 года. Их признали виновными в нападениях на полицейских, убийствах, разбоях, угонах, кражах. Тогда участникам банды «впаяли» большие сроки – от 8 лет лишения свободы до пожизненного.
В прошлом году началось повторное рассмотрение процесса. Оно касалось лишь одного эпизода - убийства четырёх жителей Кировского района Приморья осенью 2009 года. Предположительно, они работали охранниками конопляной плантации. В тот раз присяжные сочли вину «партизан» недоказанной. В результате двух подсудимых – Вадима Ковтуна и Алексея Никитина – освободили прямо в зале суда. Они проходили только по этому эпизоду. Однако Приморская прокуратура добилась отмены приговора в Верховном суде РФ. После этого началась подготовка к третьему рассмотрению «партизанского» дела. На него долгое время не могли собрать присяжных – это получилось сделать лишь с пятой попытки.
На сегодняшнем заседании стороны заявили свои позиции по делу. Они остались неизменными – гособвинение настаивает на причастности «приморских партизан» к массовому убийству. Сами подсудимые не признают своей вины. Дело продолжат рассматривать уже на этой неделе. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.