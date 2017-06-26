vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2017, 08:15

Published 26 июня 2017, 08:15

Modified 1 сентября 2022, 02:55

Updated 1 сентября 2022, 02:55

Во Владивостоке вновь начали рассматривать дело «приморских партизан»

26 июня 2017, 08:15
Участников группировки снова попытаются обвинить в убийстве четырёх человек

Во Владивостоке началось очередное – третье – рассмотрение дела «приморских партизан». Приморская прокуратура снова попытается обвинить парней в массовом убийстве, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Приморском краевом суде состоялось первое заседание по делу «приморских партизан». Это уже третий судебный процесс по данному факту. Первый суд над Александром и Вадимом Ковтунами, Владимиром Илютиковым, Романом Савченко и Максимом Кирилловым завершился ещё весной 2014 года. Их признали виновными в нападениях на полицейских, убийствах, разбоях, угонах, кражах. Тогда участникам банды «впаяли» большие сроки – от 8 лет лишения свободы до пожизненного.

В прошлом году началось повторное рассмотрение процесса. Оно касалось лишь одного эпизода - убийства четырёх жителей Кировского района Приморья осенью 2009 года. Предположительно, они работали охранниками конопляной плантации. В тот раз присяжные сочли вину «партизан» недоказанной. В результате двух подсудимых – Вадима Ковтуна и Алексея Никитинаосвободили прямо в зале суда. Они проходили только по этому эпизоду. Однако Приморская прокуратура добилась отмены приговора в Верховном суде РФ. После этого началась подготовка к третьему рассмотрению «партизанского» дела. На него долгое время не могли собрать присяжных – это получилось сделать лишь с пятой попытки.

На сегодняшнем заседании стороны заявили свои позиции по делу. Они остались неизменными – гособвинение настаивает на причастности «приморских партизан» к массовому убийству. Сами подсудимые не признают своей вины. Дело продолжат рассматривать уже на этой неделе. РИА «Восток-Медиа» будет следить за развитием событий.

Материалы по теме
Для "приморских партизан" не смогли собрать коллегию присяжных"Приморских партизан" официально оправдалиПрокуратура будет добиваться тюрьмы для "приморских партизан"
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика