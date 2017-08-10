Приморцы устроили рыбалку голыми руками после наводнения

Бойкая рыбалка, а точнее, ловля руками рыбы из грязи, развернулась в селе Кугуки, рядом с которым расположено водохранилище, в прошлом используемое для орошения полей. Сейчас же водохранилище – популярное место для отдыха. В 2009 году в водохранилище запустили рыбу для разведения. Из-за полуторамесячной нормы выпавших за сутки осадков Уссурийский городской округ оказался сильно затоплен. Ранее «Восток-Медиа» писало, что краевые власти опровергли информацию о прорыве Кугукинской дамбы. Однако местные жители уверяют, что её всё же размыло, при этом социальные сети наполнены подтверждающими этот факт фотографиями. Завидев в одном из разлившихся озёр крупную рыбу, очевидцы быстро сориентировались. Несмотря на то, что тяжёлых толстолобов с трудом удавалось вытаскивать мужчинам, к бойкой рыбалке присоединились и дети. Люди с азартом устроили некую охоту на представителей семейства карповых. Подобная история развернулась и в Борисовке.