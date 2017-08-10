Приморцы устроили рыбалку голыми руками после наводнения

Posted 10 августа 2017, 07:06
Published 10 августа 2017, 07:06
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Рыбалку голыми руками устроили жители некоторых затопленных в Приморье населённых пунктов. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», ловля крупной рыбы происходила в районе Борисовки и села Кугуки (Уссурийский округ). На обеденный стол к любителям лёгкой наживы попали весьма увесистые толстолобики. Видео, появившееся в социальных сетях, всколыхнуло общественность, вызвав целую волну негодования.
Бойкая рыбалка, а точнее, ловля руками рыбы из грязи, развернулась в селе Кугуки, рядом с которым расположено водохранилище, в прошлом используемое для орошения полей. Сейчас же водохранилище – популярное место для отдыха. В 2009 году в водохранилище запустили рыбу для разведения. Из-за полуторамесячной нормы выпавших за сутки осадков Уссурийский городской округ оказался сильно затоплен. Ранее «Восток-Медиа» писало, что краевые власти опровергли информацию о прорыве Кугукинской дамбы. Однако местные жители уверяют, что её всё же размыло, при этом социальные сети наполнены подтверждающими этот факт фотографиями. Завидев в одном из разлившихся озёр крупную рыбу, очевидцы быстро сориентировались. Несмотря на то, что тяжёлых толстолобов с трудом удавалось вытаскивать мужчинам, к бойкой рыбалке присоединились и дети. Люди с азартом устроили некую охоту на представителей семейства карповых. Подобная история развернулась и в Борисовке.
Видео с особенностями национальной рыбалки повергли многих пользователей социальных сетей в шок. Однако нашлись и сторонники подобного способа добычи рыбы. Спорящие стороны привели свои доводы в связи со сложившейся ситуацией. Примечание редакции: авторская речь и пунктуации сохранены.
«Как с голодного края! Противно смотреть, ненасытные. Хапуги. Лучше бы выпустили эту рыбу, многие рыбины с икрой, на Кугуках рыбаки крупную и мелкую выпускали, среднюю себе оставляли. Чтобы восстановить численность, не один год понадобится. Народ же голодный и жадный», - пишет один из юзеров. «Противно смотреть - не смотрите. Просто не в ваших краях рыба плывёт, иначе сами так же бы вылавливали. А мужики молодцы - семьи свои накормили», – парирует второй.
«Пусть кушают на здоровье: у людей огороды смыло, кушать нечего им», – замечает подписчик. «Сомневаюсь, что это ловят те, у кого огороды посмывало. Им сейчас не до рыбалки. Они дома завалы чистят. Это хапуги ненасытные, кто и не пострадал вовсе при потопе-то. Мародёры, одним словом», – уверен другой пользователь.
Вот ещё некоторые реплики.
«Рыбу вымыло из её места обитания. И человек тут никак не портит экологию. Рыба эта погибнет в грязи и полях, когда вода пересохнет. Кто мог, тот уже уплыл. Так что ничего ужасного в этом нет».
«Да эти толстолобики в любом случае погибнут. Они и так грязью захлёбываются. А скоро совсем вода пересохнет. Так хоть люди съедят».
«Меня смущает лишь то, что сейчас в связи с затоплением велик риск инфекционных заболеваний. Может, эту рыбку на проверку сдать?»
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в результате проливных дождей затопленными и отрезанными от региона оказались некоторые районы Приморья. Сейчас ведётся работа по восстановлению дорог и устранению последствий разрушительного «нетайфуна». Гуманитарную помощь для оказавшихся в сложной ситуации людей, помимо краевых властей и партий, собирают и неравнодушные жители региона.