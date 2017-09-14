Стартовал всероссийский прокат «Напарника», снятого во Владивостоке

Posted 14 сентября 2017, 02:46
Published 14 сентября 2017, 02:46
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Сегодня, 14 сентября, в российских кинотеатрах начался прокат приключенческой комедии «Напарник», съёмки которой проходили в Москве и Владивостоке. Тем интереснее местным жителям видеть на экране узнаваемые места. В то же время среди первых зрителей нашлись и разочарованные, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На экраны кинотеатров вышел фильм молодого российского режиссёра и продюсера Александра Андрющенко. Летом 2015 года он приезжал со съёмочной группой во Владивосток, о чём активно писали местные СМИ и даже краевые, городские власти. Камеры запечатлели набережную Цесаревича, смотровую площадку Орлиной Сопки, Золотой и Русский мосты, маяки. Впрочем, среди горожан тогда нашлись и недовольные тем, что в городе была перекрыта одна из основных транспортных магистралей — Океанский проспект.
Одну из ключевых сцен этой остросюжетной комедии – роды – снимали в медицинском центре ДВФУ на острове Русском. Родившийся младенец в итоге говорит взрослым голосом народного артиста РФ Сергея Гармаша. Малыш (он же – полицейский майор Хромов) сделан с помощью компьютерных технологий. «Я понял, что это – возможность сделать что-то впервые», - рассказал режиссёр.
Ведущим мастером компьютерной графики для фильма стал уроженец Владивостока Сергей Невшупов – обладатель «Золотого орла» за визуальные эффекты в отечественном блокбастере «Экипаж».
По сценарию главный герой борется в портовом городе с китайской мафией. В передряги вместе с ним попадает «папа Олег» (актёр Андрей Назимов), а рожает, ждёт и волнуется «мама Катя» (Лиза Арзамасова). Интересно, что Лиза имеет приморские корни и считает Владивосток своим вторым домом, а «Напарник» - в дуэте с «Карпом отмороженным» - 9 сентября стал фильмом открытия юбилейного кинофестиваля «Меридианы Тихого».
«Я слышала от режиссёров, продюсеров, что это - остросюжетная комедия. Но вот что касается моей роли – в ней всё очень серьёзно, - рассказала актриса первым зрителям. – У меня любимый, немножко чудаковатый муж; очень необычный ребёнок, серьёзная работа, и – что важно – впервые мамой я стала в этом городе, Владивостоке. А первый опыт запоминается навсегда и надолго».
Лиза Арзамасова подчеркнула, что роды в фильме у неё принимали не коллеги в роли врачей, а настоящие медики, которые делали это правдоподобно. Пользуясь случаям, она попросила передать привет сотрудникам медцентра ДВФУ, и тут же выяснилось, что некоторые из них сидят в зале.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с первыми зрителями фильма, многие из которых пришли ради Владивостока на экране. «Мне очень понравилось: смотришь, и видишь наши улицы. И сюжет тоже понравился. Мы специально покупали билеты - я смотрела фильм вместе с дочкой», - рассказала зрительница Елена Герасимова.
«Мне – да, понравилось. Люблю такие приключения», - поделился юный зритель. Он пришёл вместе с бабушкой Натальей Викторовной, которая тоже улыбалась после сеанса, но, тем не менее оценила фильм как «слишком лёгкий».
«Панорама в кадре – да, замечательная. Владивосток, Эгершельд, мосты... Но сам фильм разочаровал полностью. Какая-то чепуха. Я регулярно хожу в кинотеатры на премьеры и мне есть, с чем сравнить», - отметила пенсионерка Неалита Костина.
Одной из загадок для зрителей осталось – китайский рынок снимали на знаменитой местной «Спортивке» или нет. Лиза Арзамасова ответила на этот вопрос в интервью пресс-центру «Меридианов Тихого», пояснив, что это всё-таки были декорации в съёмочном павильоне в Москве.
О других киноновинках этой недели рассказала хабаровская редакция РИА «Восток-Медиа».