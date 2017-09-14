Стартовал всероссийский прокат «Напарника», снятого во Владивостоке

«Я слышала от режиссёров, продюсеров, что это - остросюжетная комедия. Но вот что касается моей роли – в ней всё очень серьёзно, - рассказала актриса первым зрителям. – У меня любимый, немножко чудаковатый муж; очень необычный ребёнок, серьёзная работа, и – что важно – впервые мамой я стала в этом городе, Владивостоке. А первый опыт запоминается навсегда и надолго».