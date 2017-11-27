Хабаровский «Амур» попытается вернуться на победные рельсы в Подмосковье

Posted 27 ноября 2017, 02:58
Published 27 ноября 2017, 02:58
Modified 17 сентября 2022, 14:46
Updated 17 сентября 2022, 14:46
Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы продолжает выездную серию. Очередным соперником «тигров» станет один из аутсайдеров Западной конференции КХЛ — подольский «Витязь». Встреча пройдёт на одноимённой арене и начнётся в 19:30, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Нынешний соперник «Амура» после четырёх проигранных матчей подряд смог прервать серию неудач: сначала победили в овертайме «Слован» из Братиславы, а затем впервые за восемь лет на своём льду обыграли московское «Динамо». Сейчас в активе команды Валерия Белова 38 очков. С этим запасом «Витязь» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.
У «Амура» дела обстоят иначе. «Тигры» провели ударную восьмиматчевую домашнюю серию игр, одержав в ней шесть побед. На выезд хабаровчане отправились с солидным запасом очков, однако первая игра в гостях у подопечных Андрея Мартемьянова не задалась — «Амур» уступил со счётом 2:5 «Словану» из Братиславы. Сейчас в активе дальневосточной дружины 46 очков. Они находятся в шаге от зоны плей-офф на «Востоке».
Команды уже встречались в нынешнем сезоне. Агентство писало, что в сентябре «Витязь» увёз из Хабаровска три очка. Тогда матч завершился со счётом 5:3 в пользу подмосковной команды.