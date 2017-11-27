Хабаровский «Амур» попытается вернуться на победные рельсы в Подмосковье

У «Амура» дела обстоят иначе. «Тигры» провели ударную восьмиматчевую домашнюю серию игр, одержав в ней шесть побед. На выезд хабаровчане отправились с солидным запасом очков, однако первая игра в гостях у подопечных Андрея Мартемьянова не задалась — «Амур» уступил со счётом 2:5 «Словану» из Братиславы. Сейчас в активе дальневосточной дружины 46 очков. Они находятся в шаге от зоны плей-офф на «Востоке».