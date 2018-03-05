С шутками и прибаутками: в Приморье рыбаки радостно утопили внедорожник

Posted 5 марта 2018, 02:35
Published 5 марта 2018, 02:35
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В Приморье утонул очередной рыбацкий автомобиль. Инцидент произошёл на злополучной реке Раздольная, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В минувшие выходные в Приморском крае под воду ушла ещё одна легковушка. В Надеждинском районе на реке Раздольной провалился рыбацкий внедорожник. Машина случайно заехала в промоину и моментально начала тонуть. Подобных ловушек, по словам рыбаков, на Раздольной хватает. Все находившиеся в салоне рыбаки успели вовремя выбраться. Примечательно, что вокруг провала лёд был весьма прочным, и по нему можно было безопасно ходить. В общем, приморцам попросту не повезло. Примечательно, что к спасателям владелец машины не обращался. Никаких обращений по поводу автоутопленников в приморском управлении МЧС не фиксировали.
Стоит отметить, что к инциденту приморские рыбаки отнеслись довольно легко. На речное дно машину провожали, что называется, с шутками и прибаутками.
Этой зимой на Раздольной уже происходили подобные инциденты. В феврале там провалилась под лёд Toyota Premio. Владелец иномарки решил половить подлёдной наваги. На обратном пути машина заехала на тонкий лёд. Извлекать её пришлось с помощью «болгарки» и крюков. Ранее возле Артёма, на реке Кневичанке, провалился джип Nissan X-Trail. Лёд на этой реке очень непрочный. В месте ЧП наблюдается сильное течение, которое подмывает ледяную корку. Из-за этого в некоторых местах там может провалиться даже человек – не говоря про тяжёлые машины.