С шутками и прибаутками: в Приморье рыбаки радостно утопили внедорожник

В минувшие выходные в Приморском крае под воду ушла ещё одна легковушка. В Надеждинском районе на реке Раздольной провалился рыбацкий внедорожник. Машина случайно заехала в промоину и моментально начала тонуть. Подобных ловушек, по словам рыбаков, на Раздольной хватает. Все находившиеся в салоне рыбаки успели вовремя выбраться. Примечательно, что вокруг провала лёд был весьма прочным, и по нему можно было безопасно ходить. В общем, приморцам попросту не повезло. Примечательно, что к спасателям владелец машины не обращался. Никаких обращений по поводу автоутопленников в приморском управлении МЧС не фиксировали.