Гастролёр из Хабаровска вволю наворовал в Приморье

Posted 24 мая 2018, 00:57
Published 24 мая 2018, 00:57
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Прокуратура Находки утвердила заключение по уголовному делу против жителя Хабаровска. Его обвиняют в пяти кражах, совершенных за две недели.
По версии следствия, в январе 2018 года фигурант прибыл в Находку из своего Хабаровска. Целью приезда заведомо был криминальный промысел.
Так, 7 января незаконно проникнув в торговый павильон «Городской», он похитил из тумбочки около 9 тысяч рублей. Несколькими днями позже, находясь в магазине «Белый медведь», фигурант проник в подсобку, где висели куртки, и похитил из карманов около 2 тысяч рублей.
14 января мужчина украл из сумки посетителя кафе «Солнышко» 2 тысячи рублей и смартфон ценой почти 16 тысяч рублей. Кроме этого, он похитил имущество на 22 тысячи рублей из квартиры по ул. Пушкинской в поселке Южно-Морской, а такжеболее 72 тысяч рублей из торгового павильона «Овощи-фрукты».
Уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд.