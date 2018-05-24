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Posted 24 мая 2018, 00:57

Published 24 мая 2018, 00:57

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Гастролёр из Хабаровска вволю наворовал в Приморье

24 мая 2018, 00:57
Сюжет
Кража
В Находке серийный вор из Хабаровска предстанет перед судом, сообщила РИА «Восток-Медиа» официальный представитель прокуратуры Елена Телегина.

Прокуратура Находки утвердила заключение по уголовному делу против жителя Хабаровска. Его обвиняют в пяти кражах, совершенных за две недели.

По версии следствия, в январе 2018 года фигурант прибыл в Находку из своего Хабаровска. Целью приезда заведомо был криминальный промысел.

Так, 7 января незаконно проникнув в торговый павильон «Городской», он похитил из тумбочки около 9 тысяч рублей. Несколькими днями позже, находясь в магазине «Белый медведь», фигурант проник в подсобку, где висели куртки, и похитил из карманов около 2 тысяч рублей.

14 января мужчина украл из сумки посетителя кафе «Солнышко» 2 тысячи рублей и смартфон ценой почти 16 тысяч рублей. Кроме этого, он похитил имущество на 22 тысячи рублей из квартиры по ул. Пушкинской в поселке Южно-Морской, а такжеболее 72 тысяч рублей из торгового павильона «Овощи-фрукты».

Уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд.

#Новости#Хабаровский край#Хабаровск#Находка#Кража#Происшествие#Воры#Карманные кражи
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