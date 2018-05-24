Гастролёр из Хабаровска вволю наворовал в Приморье

Так, 7 января незаконно проникнув в торговый павильон «Городской», он похитил из тумбочки около 9 тысяч рублей. Несколькими днями позже, находясь в магазине «Белый медведь», фигурант проник в подсобку, где висели куртки, и похитил из карманов около 2 тысяч рублей.