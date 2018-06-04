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Posted 4 июня 2018, 04:10

Published 4 июня 2018, 04:10

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

В налоговой рассказали, где живут самые богатые приморцы

4 июня 2018, 04:10
В Приморье проживает как минимум семь миллиардеров. Об этом свидетельствуют данные декларационной кампания за 2017 год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Федеральной налоговой службе по Приморскому краю подвели итоги сдачи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. За четыре месяца 2018 года отчитались 69,9 тысяч физических лиц.

Из них более 7 тысяч человек заявили о доходах, превышающих миллион рублей. Заработок в размере от 100 миллионов имеют 39 налогоплательщиков. Доход в размере свыше миллиарда рублей значится у семи налогоплательщиков (один из них - депутат Законодательного собрания Приморья Сергей Слепченко – Прим. ред.).

«Наибольшее количество декларантов, заявивших доход более миллиона рублей – это жители города Владивостока, Находки, Уссурийска и Артёма», – уточнили в ведомстве.

Самые обеспеченные приморцы – предприниматели, которые занимаются розничной и оптовой торговлей товарами и топливом. Кроме того, большим доходом могут похвастаться те, кто продал имущество или получил деньги от реализации долей в уставном капитале организаций.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что декларационная кампания началась ещё в апреле. Свои заработки обнародовали члены правительства России и их жёны – особенно отличились дальневосточный полпред Юрий Трутнев и супруга почётного гражданина Владивостока. Данные о доходах и имуществе также представили сенаторы от Приморья Светлана Горячева и Людмила Талабаева. Среди избранников Приморья в Госдуме больше всех заработали единороссы.

В числе последних информацию о своих миллионах и недвижимости обнародовали глава Приморья с супругой Андрей и Светлана Тарасенко. Жена врио главы края стала самой обеспеченной первой леди на Дальнем Востоке. Следом за ними появились декларации вице-губернаторов, одному из которых удалось за год получить почти 57 миллионов рублей.

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