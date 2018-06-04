В налоговой рассказали, где живут самые богатые приморцы

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что декларационная кампания началась ещё в апреле. Свои заработки обнародовали члены правительства России и их жёны – особенно отличились дальневосточный полпред Юрий Трутнев и супруга почётного гражданина Владивостока. Данные о доходах и имуществе также представили сенаторы от Приморья Светлана Горячева и Людмила Талабаева. Среди избранников Приморья в Госдуме больше всех заработали единороссы.