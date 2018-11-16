Самолёт Москва – Владивосток вынужденно приземлился в Красноярске

В пресс-службе аэропорта Владивосток отметили, что из-за возникшей чрезвычайной ситуации прибытие рейса задерживается на 3 часа 30 минут. Самолёт во Владивосток должен был прилететь в 12:25 по местному времени. Однако согласно данным онлайн-табло на сайте Международного аэропорта Владивосток пассажиры прибыли только в 15:42 по местному времени.