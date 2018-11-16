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Posted 16 ноября 2018, 06:12

Published 16 ноября 2018, 06:12

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Самолёт Москва – Владивосток вынужденно приземлился в Красноярске

16 ноября 2018, 06:12
Сюжет
Аэрофлот
Самолёт, совершающий авиаперелёт по маршруту Москва – Владивосток сделал вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Одному из пассажиров во время полёта стало плохо, ему потребовалась скорая медицинская помощь. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации ТАСС, во время незапланированной посадки в Красноярске пассажиры не выходили из самолёта. Прибывшие туда медики прямо на борту оказывали пострадавшему медицинскую помощь.

В дальнейшем стало известно о том, что больного пассажира экстренно доставили в Емельяновскую центральную районную больницу с подозрением на инсульт.

В пресс-службе аэропорта Владивосток отметили, что из-за возникшей чрезвычайной ситуации прибытие рейса задерживается на 3 часа 30 минут. Самолёт во Владивосток должен был прилететь в 12:25 по местному времени. Однако согласно данным онлайн-табло на сайте Международного аэропорта Владивосток пассажиры прибыли только в 15:42 по местному времени.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в августе пассажиру самолёта, следовавшего в приморскую столицу, стало плохо на борту авиалайнера. Молодому человеку вовремя оказали помощь.

Инцидент случился во время посадки лайнера. В салоне самолёта по счастливой случайности находился квалифицированный специалист – врач футбольной команды «Армавир», которая летела во Владивосток на матч с «Лучом», Андрей Пивоваров.

Ранее врач «СКА-Хабаровска» на борту самолёта спасла пенсионерку. Женщине стало плохо, медики вовремя решили, что нужно совершать посадку.

Кроме того, в марте 2018 года летевший из Москвы во Владивосток самолёт совершил экстренную посадку в Новосибирске. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров воздушного судна. Пассажирку рейса увезли на машине скорой помощи.

#Новости#Общество#Владивосток#Аэрофлот
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