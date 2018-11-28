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Posted 28 ноября 2018, 10:57

Published 28 ноября 2018, 10:57

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Водка любой ценой: жители Якутии проломили стену магазина, добывая алкоголь

28 ноября 2018, 10:57
Сюжет
Происшествие
На крайние меры толкает некоторых людей желание выпить. Именно так произошло с парой из Якутии, которая буквально проломила стену магазина, пытаясь утолить алкогольную жажду. Добычей горе-грабителей стали 14 бутылок водки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Необычное ограбление магазина произошло накануне в Томпонском районе Якутии. Зайдя на работу с утра, продавец торговой точки обнаружила дыру в стене и отсутствие 14 бутылок водки. Женщина поспешила обратиться в полицию. По сообщению пресс-службы МВД России по Республике Саха, специалисты выяснили, что к ограблению причастен 34-летний местный житель и его 42-летняя гражданская жена. Пара раньше наведывалась в магазин и попыталась договориться о покупке алкоголя в долг, однако получила отказ.

Смириться с «сухим законом» якутяне не смогли, поэтому решили добыть спиртное любой ценой. Ночью подельники пробрались через окно в пекарню, которая граничит с магазином, и проломили общую стену топором. При этом на дело злоумышленники пошли даже без фонарика, подсвечивать путь грабителям пришлось с помощью спичек. Добравшись до алкоголя, воры собрали водку в заранее приготовленный мешок из-под муки. Похитители успели выпить часть награбленного, а оставшиеся бутылки полицейские нашли во дворе дома, в припаркованном авто. Экспертиза подтвердила, что опилки на одежде и в валенках задержанных, совпали с теми, что обнаружены на месте происшествия.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Приморья буквально на глазах у продавца похитил бутылку спиртного. К моменту приезда полицейских, тара уже опустела. Также агентство писало, что в Хабаровске молодой человек украл паспорт брата и получил за него деньги через банк. Наличные парень потратил на развлечения и покупку алкоголя.

#Новости#Якутия#Происшествие#Алкоголь
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