Водка любой ценой: жители Якутии проломили стену магазина, добывая алкоголь

Posted 28 ноября 2018, 10:57
Published 28 ноября 2018, 10:57
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Необычное ограбление магазина произошло накануне в Томпонском районе Якутии. Зайдя на работу с утра, продавец торговой точки обнаружила дыру в стене и отсутствие 14 бутылок водки. Женщина поспешила обратиться в полицию. По сообщению пресс-службы МВД России по Республике Саха, специалисты выяснили, что к ограблению причастен 34-летний местный житель и его 42-летняя гражданская жена. Пара раньше наведывалась в магазин и попыталась договориться о покупке алкоголя в долг, однако получила отказ.
Смириться с «сухим законом» якутяне не смогли, поэтому решили добыть спиртное любой ценой. Ночью подельники пробрались через окно в пекарню, которая граничит с магазином, и проломили общую стену топором. При этом на дело злоумышленники пошли даже без фонарика, подсвечивать путь грабителям пришлось с помощью спичек. Добравшись до алкоголя, воры собрали водку в заранее приготовленный мешок из-под муки. Похитители успели выпить часть награбленного, а оставшиеся бутылки полицейские нашли во дворе дома, в припаркованном авто. Экспертиза подтвердила, что опилки на одежде и в валенках задержанных, совпали с теми, что обнаружены на месте происшествия.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что житель Приморья буквально на глазах у продавца похитил бутылку спиртного. К моменту приезда полицейских, тара уже опустела. Также агентство писало, что в Хабаровске молодой человек украл паспорт брата и получил за него деньги через банк. Наличные парень потратил на развлечения и покупку алкоголя.