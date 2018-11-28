Водка любой ценой: жители Якутии проломили стену магазина, добывая алкоголь

Смириться с «сухим законом» якутяне не смогли, поэтому решили добыть спиртное любой ценой. Ночью подельники пробрались через окно в пекарню, которая граничит с магазином, и проломили общую стену топором. При этом на дело злоумышленники пошли даже без фонарика, подсвечивать путь грабителям пришлось с помощью спичек. Добравшись до алкоголя, воры собрали водку в заранее приготовленный мешок из-под муки. Похитители успели выпить часть награбленного, а оставшиеся бутылки полицейские нашли во дворе дома, в припаркованном авто. Экспертиза подтвердила, что опилки на одежде и в валенках задержанных, совпали с теми, что обнаружены на месте происшествия.