Столкновение двух большегрузов в Приморье привело к смерти водителя

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине ноября на 70-м километре автодороги Артём-Находка-порт Восточный также произошло ДТП со смертельным исходом. 64-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны города Находки. На 70 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный, совершая поворот налево в сторону города Большой Камень, мужчина не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и Toyota Mark II, двигавшегося со стороны Владивостока в направлении Находки.