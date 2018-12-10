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Posted 10 декабря 2018, 03:54

Published 10 декабря 2018, 03:54

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Столкновение двух большегрузов в Приморье привело к смерти водителя

10 декабря 2018, 03:54
Сюжет
Происшествие
Утром в понедельник, 10 декабря, в Приморье произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Одно из транспортных средств во время аварии стояло на обочине, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что 27-летний водитель большегруза Mazda Titan двигался по автодороге Артём – Находка – порт Восточный. На 75-м километре трасса Фокино – Большой Камень водитель не справился с управлением транспортного средства. Произошло столкновение грузовика с припаркованным на обочине большегрузом Volvo.

В результате происшествия виновник ДТП погиб на месте. Стаж его вождения составил шесть лет.

Сейчас компетентные органы проводят проверку по факту произошедшего ДТП.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине ноября на 70-м километре автодороги Артём-Находка-порт Восточный также произошло ДТП со смертельным исходом. 64-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны города Находки. На 70 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный, совершая поворот налево в сторону города Большой Камень, мужчина не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и Toyota Mark II, двигавшегося со стороны Владивостока в направлении Находки.

В результате автоаварии погибли двое мужчин: 39-летний пассажир внедорожникаToyota Land Cruiser Prado и 19-летний пассажир Toyota Mark II. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

#Новости#Находка#Владивосток#Происшествие#ДТП
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