Столкновение двух большегрузов в Приморье привело к смерти водителя

Posted 10 декабря 2018, 03:54
Published 10 декабря 2018, 03:54
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что 27-летний водитель большегруза Mazda Titan двигался по автодороге Артём – Находка – порт Восточный. На 75-м километре трасса Фокино – Большой Камень водитель не справился с управлением транспортного средства. Произошло столкновение грузовика с припаркованным на обочине большегрузом Volvo.
В результате происшествия виновник ДТП погиб на месте. Стаж его вождения составил шесть лет.
Сейчас компетентные органы проводят проверку по факту произошедшего ДТП.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине ноября на 70-м километре автодороги Артём-Находка-порт Восточный также произошло ДТП со смертельным исходом. 64-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны города Находки. На 70 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный, совершая поворот налево в сторону города Большой Камень, мужчина не убедился в безопасности маневра. В результате произошло столкновение автомобиля и Toyota Mark II, двигавшегося со стороны Владивостока в направлении Находки.
В результате автоаварии погибли двое мужчин: 39-летний пассажир внедорожникаToyota Land Cruiser Prado и 19-летний пассажир Toyota Mark II. Пятеро пострадавших были госпитализированы.