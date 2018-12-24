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Posted 24 декабря 2018, 03:47

Published 24 декабря 2018, 03:47

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Приморье решили сменить главного спасателя

24 декабря 2018, 03:47
Сюжет
МЧС
Начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев ушёл в отпуск. Вместо него на должность врио начальника вступил Роман Чурсин. В скором времени он же скорее всего возглавит управление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказал пресс-секретарь главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, Романа Чурсина уже представили в качестве нового руководителя главного управления МЧС России по Приморскому краю губернатору региона Олегу Кожемяко. С будущим главой ведомства губернатора познакомил исполняющий обязанности заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко.

Пресс-секретарь МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов подтвердил корреспонденту агентства информацию о том, что Роман Чурсин исполняет свои обязанности пока в качестве врио начальника главного управления ведомства. Однако в должность нового главы он пока не вступил. Это, по словам пресс-секретаря, произойдёт в ближайшее время.

Пока ещё начальник МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев на сегодняшний день находится в отпуске. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю пока не комментируют информацию о том, в какой он должности будет находиться после окончания отпуска.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Валерий Дзуцев вступил в должность начальника ведомства в середине октября 2017 года. В период с сентября 2016 года по октябрь 2017 года он был временно исполняющим обязанности начальника главного управления.

Валерий Дзуцев с 2014 по 2016 годы был заместителем начальника главного управления (по антикризисному управлению). Ещё раньше руководил управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Владивостока. В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, а в 2013 - Академию государственной противопожарной службы МЧС России.

Ранее агентство «Восток-Медиа» сообщало о том, что прежний начальник приморского управления МЧС Олег Федюра погиб в 2016 году во время ликвидации последствий мощного тайфуна «Лайонрок». Федюра направлялся с группой спасателей в село Уборка Чугуевского района – один из наиболее пострадавших от тайфуна населённых пунктов Приморского края. КамАЗ, в котором находился начальник, упал в реку. Глава государства Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Федюры орденом Мужества. На церемонию прощания с главой МЧС тогда пришли сотни людей.

Роман Чурсин родился 30 июля 1973 года в селе Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области. В 1990 году он окончил Уссурийское Суворовское военное училище, в 1994 году – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск», в 2003 году – Дальневосточный юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция», в 2015 году – Академию ГПС МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С февраля 1996 по май 2010 года проходил службу в рядах МВД России. В феврале 2011 года поступил на службу в МЧС России. За несколько лет прошёл путь от заместителя начальника центра – старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю до заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.

#Новости#Общество#МЧС#Владивосток#ГУ МЧС
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