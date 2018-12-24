В Приморье решили сменить главного спасателя

Ранее агентство «Восток-Медиа» сообщало о том, что прежний начальник приморского управления МЧС Олег Федюра погиб в 2016 году во время ликвидации последствий мощного тайфуна «Лайонрок». Федюра направлялся с группой спасателей в село Уборка Чугуевского района – один из наиболее пострадавших от тайфуна населённых пунктов Приморского края. КамАЗ, в котором находился начальник, упал в реку. Глава государства Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Федюры орденом Мужества. На церемонию прощания с главой МЧС тогда пришли сотни людей.