Олег Кожемяко посетил Центр содержания морских млекопитающих

Posted 16 марта 2019, 01:17
Published 16 марта 2019, 01:17
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Согласно решению межведомственной рабочей группы по охране морских млекопитающих Министерства природы РФ в бухту Средняя отправится экспертная группа из ученых, ветеринаров, сотрудников специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, и на месте проведет диагностику состояния здоровья косаток и белух. Состоится забор крови, осмотр и наблюдение. В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке. По словам Олега Кожемяко, помощь ученым окажут собственники мормлеков, экологи и представители Администрации Приморского края. Глава Приморья осмотрел условия содержания морских млекопитающих.
«Основная задача, чтобы животные были здоровы. Созданная ранее рабочая группа следит за условиями их содержания. Сейчас ученые проверят, все ли чипы работают», – заявил Олег Кожемяко.
Кроме того, Губернатор подчеркнул, что будет создан Фонд поддержки кормления животных с привлечением крупных компаний.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что президент РФ Владимир Путин поручил до первого марта решить вопрос, связанный с дальнейшей жизнью косаток и белух в бухте Средняя в Приморье. Поручение в срок не выполнили, хоть и в Минприроды России этот вопрос обсуждали с представителями научного и экологического сообществ. Было принято решение разработать «дорожную карту» реадаптации морских млекопитающих, после которой станет возможным их возвращение в воды Охотского моря.
По ситуации, о которой СМИ рассказывает с октября 2018 года, заведено два уголовных дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов и за жестокое обращение с животными. Административные дела возбудил и Росприроднадзор.