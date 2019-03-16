Олег Кожемяко посетил Центр содержания морских млекопитающих

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что президент РФ Владимир Путин поручил до первого марта решить вопрос, связанный с дальнейшей жизнью косаток и белух в бухте Средняя в Приморье. Поручение в срок не выполнили, хоть и в Минприроды России этот вопрос обсуждали с представителями научного и экологического сообществ. Было принято решение разработать «дорожную карту» реадаптации морских млекопитающих, после которой станет возможным их возвращение в воды Охотского моря.