Жительницы Приморья поплатились за свою наивность

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о результатах доследственной проверки. Так, одна из жительниц Владивосток уговорила двух малознакомых женщин взять на себя кредиты для покупки дорогих смартфонов. При этом она пояснила, что у неё плохая кредитная история, поэтому она не может взять его сама. Уговорами ей удалось убедить женщин в «достоверности» информации. Потерпевшие оформили кредиты и передали купленные технические средства нарушительнице. Взамен они получили вознаграждение в размере полутора тысяч рублей.