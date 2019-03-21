Жительницы Приморья поплатились за свою наивность

Posted 21 марта 2019, 06:10
Published 21 марта 2019, 06:10
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о результатах доследственной проверки. Так, одна из жительниц Владивосток уговорила двух малознакомых женщин взять на себя кредиты для покупки дорогих смартфонов. При этом она пояснила, что у неё плохая кредитная история, поэтому она не может взять его сама. Уговорами ей удалось убедить женщин в «достоверности» информации. Потерпевшие оформили кредиты и передали купленные технические средства нарушительнице. Взамен они получили вознаграждение в размере полутора тысяч рублей.
Время платежа пришло, а подозреваемая с потерпевшими на связь не вышла. Тогда они и поняли, что их обманули. С заявлениями они обратились в полицию. В ходе оперативных мероприятий 24-летняя девушка была задержана, а ущерб (150 тысяч), причинённый потерпевшим, возмещён.
По данному факту во Владивостоке было возбуждено уголовное дело за хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба потерпевшим. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в феврале прошлого года мошенник под видом сотрудника Госавтоинспекции обманул нескольких жителей Приморья. Известно, что злоумышленник обзванивал землеустроителей и хитрым способом требовал с них деньги.