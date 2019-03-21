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Posted 21 марта 2019, 06:10

Published 21 марта 2019, 06:10

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Жительницы Приморья поплатились за свою наивность

21 марта 2019, 06:10
Сюжет
Мошенники
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы столицы Дальнего Востока. Ей удалось убедить двух потерпевших взять на себя кредиты для того, чтобы якобы купить дорогие смартфоны. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о результатах доследственной проверки. Так, одна из жительниц Владивосток уговорила двух малознакомых женщин взять на себя кредиты для покупки дорогих смартфонов. При этом она пояснила, что у неё плохая кредитная история, поэтому она не может взять его сама. Уговорами ей удалось убедить женщин в «достоверности» информации. Потерпевшие оформили кредиты и передали купленные технические средства нарушительнице. Взамен они получили вознаграждение в размере полутора тысяч рублей.

Время платежа пришло, а подозреваемая с потерпевшими на связь не вышла. Тогда они и поняли, что их обманули. С заявлениями они обратились в полицию. В ходе оперативных мероприятий 24-летняя девушка была задержана, а ущерб (150 тысяч), причинённый потерпевшим, возмещён.

По данному факту во Владивостоке было возбуждено уголовное дело за хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с причинением значительного ущерба потерпевшим. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в феврале прошлого года мошенник под видом сотрудника Госавтоинспекции обманул нескольких жителей Приморья. Известно, что злоумышленник обзванивал землеустроителей и хитрым способом требовал с них деньги.

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