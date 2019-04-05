Премьера кантаты пройдёт в Приморской картинной галерее

«Стихи, положенные в основу кантаты, в период 60-63 годов от Рождества Христова написаны Апостолом Павлом, основателем Ефесской церкви, который впервые посетил Ефес около 54 года при своём возвращении в Иерусалим из второго благовестнического путешествия. Знакомство с Посланием Святого Апостола Павла в синодальном переводе стало возможным благодаря содействию Русского библейского общества и Священного православного Синода во Владивостоке», — рассказали сотрудники картинной галереи.