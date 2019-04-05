Премьера кантаты пройдёт в Приморской картинной галерее

Posted 5 апреля 2019, 05:14
Published 5 апреля 2019, 05:14
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства организаторы мероприятия, выступление пройдёт 19 апреля в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи по адресу Алеутская, 12.
«Стихи, положенные в основу кантаты, в период 60-63 годов от Рождества Христова написаны Апостолом Павлом, основателем Ефесской церкви, который впервые посетил Ефес около 54 года при своём возвращении в Иерусалим из второго благовестнического путешествия. Знакомство с Посланием Святого Апостола Павла в синодальном переводе стало возможным благодаря содействию Русского библейского общества и Священного православного Синода во Владивостоке», — рассказали сотрудники картинной галереи.
Исполнят кантату заслуженный деятель искусств России Леонид Вайман, лауреат международного конкурса, обладатель Президентского гранта Даниил Тютюнник, Степан Меньшойкин, лауреат международного конкурса Ольга Ковтунович, заслуженный деятель искусств России Анатолий Смирнов.