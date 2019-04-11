Приморскому наркоторговцу дали меньше, чем Игорю Пушкарёву

Кстати, обвинительный приговор во вторник, 9 апреля, был вынесен экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, который до этого почти три года провёл в СИЗО в Москве. За коррупционные преступления ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.