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Posted 11 апреля 2019, 01:23

Published 11 апреля 2019, 01:23

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Приморскому наркоторговцу дали меньше, чем Игорю Пушкарёву

Приморскому наркоторговцу дали меньше, чем Игорю Пушкарёву

11 апреля 2019, 01:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наркотики
В Приморье вынесен обвинительный приговор 50-летнему жителю Пожарского района Приморья, который хранил у себя, а потом и продавал наркотические средства. Их он приобрёл ещё в прошлом году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, виновный в мае 2018 года приобрёл коноплю, из которой в дальнейшем изготовил «гашишное масло» и стал продавать его. После этого мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе проверки у мужчины в подвале также было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны. Как итог — пожарский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Виновный 9 лет проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока ещё не вступил в законную силу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёмовском городском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. По предварительной информации, его обвиняли в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

Кстати, обвинительный приговор во вторник, 9 апреля, был вынесен экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, который до этого почти три года провёл в СИЗО в Москве. За коррупционные преступления ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Наркотики#Пожарский район
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