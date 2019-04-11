Приморскому наркоторговцу дали меньше, чем Игорю Пушкарёву

Posted 11 апреля 2019, 01:23
Published 11 апреля 2019, 01:23
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как рассказали корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, виновный в мае 2018 года приобрёл коноплю, из которой в дальнейшем изготовил «гашишное масло» и стал продавать его. После этого мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.
В ходе проверки у мужчины в подвале также было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны. Как итог — пожарский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Виновный 9 лет проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока ещё не вступил в законную силу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Артёмовском городском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши. По предварительной информации, его обвиняли в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.
Кстати, обвинительный приговор во вторник, 9 апреля, был вынесен экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, который до этого почти три года провёл в СИЗО в Москве. За коррупционные преступления ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.