Жителя Хабаровского края лишили свободы на 25 лет

По данным «Известий», 43-летний виновный уже ранее был судим. В ходе следственных мероприятий у него было обнаружено самодельное взрывное устройство. Он планировал взорвать его у одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. В итоге, Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным. Ему назначили 25 лет лишения свободы. При этом первые семь лет он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.