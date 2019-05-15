Жителя Хабаровского края лишили свободы на 25 лет

Posted 15 мая 2019, 06:40
Published 15 мая 2019, 06:40
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
По данным «Известий», 43-летний виновный уже ранее был судим. В ходе следственных мероприятий у него было обнаружено самодельное взрывное устройство. Он планировал взорвать его у одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. В итоге, Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным. Ему назначили 25 лет лишения свободы. При этом первые семь лет он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Дальнего Востока волна «минирований» прошла в среду, 23 января, текущего года. В числе якобы заминированных оказались сразу несколько торговых центров, административных зданий, образовательных учреждений в городе. Специалисты проверяли поступившую на электронные адреса информацию. Сообщения оказались ложными. По данному факту было возбуждено уголовное дело.