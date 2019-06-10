Ещё семь квартир передали детям-сиротам в Приморском крае

Posted 10 июня 2019, 07:30
Published 10 июня 2019, 07:30
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Торжественная церемония вручения ключей от квартир состоялась в администрации Шкотовского района. Новые квартиры расположены в посёлке Смоляниново в новостройке по улице Пожарского. Ещё в прошлом году планировалось, что некоторые квартиры этого дома передадут детям сиротам.
В числе владельцев новой жилплощади — восемнадцатилетняя Ольга Нестеренко. Девушка рассказала корреспонденту агентства, что перед получением квартиру уже успела осмотреть. Сейчас здесь сделан ремонт. Чтобы полноценно заселиться, необходимо докупить только предметы мебели. Своё жильё Ольга ожидала с 2014 года.
«Сейчас я учусь в Дальневосточном судостроительном колледже на специальности Эксплуатация судового электрооборудования. Планирую в дальнейшем жить в своей квартире в Шкотовском районе и работать на заводе «Звезда», — рассказала новоиспечённая владелица квартиры.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморского края Олег Кожемяко вручил детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от нового жилья. Восемь квартир расположены в новостройках Надеждинского района Приморья.