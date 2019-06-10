Ещё семь квартир передали детям-сиротам в Приморском крае

Торжественная церемония вручения ключей от квартир состоялась в администрации Шкотовского района. Новые квартиры расположены в посёлке Смоляниново в новостройке по улице Пожарского. Ещё в прошлом году планировалось, что некоторые квартиры этого дома передадут детям сиротам.