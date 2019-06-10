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Posted 10 июня 2019, 07:30

Published 10 июня 2019, 07:30

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Ещё семь квартир передали детям-сиротам в Приморском крае

Ещё семь квартир передали детям-сиротам в Приморском крае

10 июня 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Шкотовского района, вручили ключи от квартир. Счастливыми обладателями новой жилплощади стали семь человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Торжественная церемония вручения ключей от квартир состоялась в администрации Шкотовского района. Новые квартиры расположены в посёлке Смоляниново в новостройке по улице Пожарского. Ещё в прошлом году планировалось, что некоторые квартиры этого дома передадут детям сиротам.

В числе владельцев новой жилплощади — восемнадцатилетняя Ольга Нестеренко. Девушка рассказала корреспонденту агентства, что перед получением квартиру уже успела осмотреть. Сейчас здесь сделан ремонт. Чтобы полноценно заселиться, необходимо докупить только предметы мебели. Своё жильё Ольга ожидала с 2014 года.

«Сейчас я учусь в Дальневосточном судостроительном колледже на специальности Эксплуатация судового электрооборудования. Планирую в дальнейшем жить в своей квартире в Шкотовском районе и работать на заводе «Звезда», — рассказала новоиспечённая владелица квартиры.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморского края Олег Кожемяко вручил детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от нового жилья. Восемь квартир расположены в новостройках Надеждинского района Приморья.

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#Новости#Общество#АПК#Дети-сироты#Квартиры#Эксклюзив
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