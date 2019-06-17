В 10-миллионном общественном туалете Владивостока не нашлось туалетной бумаги

Posted 17 июня 2019, 08:51
Published 17 июня 2019, 08:51
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
С проверкой в дальневосточную столицу прибыла член центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.
Примечательно, что на одной из основных набережных города — набережной Спортивной гавани — Калинина обратила внимание на множество нарушений после выполнения благоустройства — неровно уложенную плитку и брусчатку, отсутствие достаточного количества ливнёвок, а также незавершенная «Тропа здоровья», которая должна была быть построена на берегу Амурского залива, однако сейчас частично представляет собой лишь грунтовую замусоренную полосу, которую используют для объезда автолюбители.
Обратили внимание активисты и на общественный туалет, который так долго ждали и недавно открыли в торжественной обстановке. Однако состояние дорогостоящего объекта, на ремонт которого ушло более 10 миллионов рублей, вызвало множество нареканий — вплоть до отсутствия туалетной бумаги.
«Проблемой также является санитарное содержание Набережной, являющейся одним из мест отдыха горожан — тут большое количество кафе, киосков, ларьков и тому подобных малых торговых павильонов, за владельцами которыми необходимо закреплять участки территории для нормального содержания — тогда все будут заинтересованы в том, чтобы был порядок» — отметила Калинина.
Неудовлетворительную оценку активисты поставили и многострадальному парку Минного городка. По словам Калининой, его уникальная территория находится просто в безобразном состоянии. При этом данным «зелёный квадрат» легко можно превратить в полноценный комплекс для отдыха.
«Уверена, что администрация Владивостока не изучает мнение жителей и не учитывает его. Такие «мелочи» как создание пространств для общественной рекреации не интересует муниципалитет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало и о дорогом туалете, в котором спустя месяц после открытия пошли трещины, и о парке Минного городка, в котором собирались сделать «Диснейлденд», но так и не реализовали идею.