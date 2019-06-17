В 10-миллионном общественном туалете Владивостока не нашлось туалетной бумаги

Примечательно, что на одной из основных набережных города — набережной Спортивной гавани — Калинина обратила внимание на множество нарушений после выполнения благоустройства — неровно уложенную плитку и брусчатку, отсутствие достаточного количества ливнёвок, а также незавершенная «Тропа здоровья», которая должна была быть построена на берегу Амурского залива, однако сейчас частично представляет собой лишь грунтовую замусоренную полосу, которую используют для объезда автолюбители.