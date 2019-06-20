Напрягаем нервную систему: центр Владивостока перекроют в самый час-пик

В пресс-службе администрации столицы Дальнего Востока поясняли, что с 09:00 в пятницу, 21 июня, и вплоть до 13:00 этого же дня владивостокцы не смогут проехать по улице Корабельная набережная от пересечения с улицей Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком. Связано это с выпуском офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии, которая, кстати, расположена на острове Русский. Примечательно, что, судя по данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, само мероприятие состоится в 10:00, а движение перекроют на час раньше.