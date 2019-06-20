vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня 2019, 05:48

Published 20 июня 2019, 05:48

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Напрягаем нервную систему: центр Владивостока перекроют в самый час-пик

Напрягаем нервную систему: центр Владивостока перекроют в самый час-пик

20 июня 2019, 05:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Ограничение движения
В пятницу, 21 июня, на Корабельной набережной пройдёт мероприятие, посвящённое выпуску офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Из-за этого с самого утра и до обеда движение на данном участке дороги будет перекрыто. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации столицы Дальнего Востока поясняли, что с 09:00 в пятницу, 21 июня, и вплоть до 13:00 этого же дня владивостокцы не смогут проехать по улице Корабельная набережная от пересечения с улицей Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком. Связано это с выпуском офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии, которая, кстати, расположена на острове Русский. Примечательно, что, судя по данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, само мероприятие состоится в 10:00, а движение перекроют на час раньше.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток уже пережил визит лидера КНДР Ким Чен Ына, несколько массовых забегов в центре Владивостока и других акций, из-за которых движение в центральной части города было ограничено. Во всех случаях пользователи соцсетей высказывали свои комментарии и «благодарили» организаторов за то, что дороги для движения транспортных средств перекрывают, зачастую, в выходные дни.

#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика