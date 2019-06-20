Напрягаем нервную систему: центр Владивостока перекроют в самый час-пик

Posted 20 июня 2019, 05:48
Published 20 июня 2019, 05:48
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В пресс-службе администрации столицы Дальнего Востока поясняли, что с 09:00 в пятницу, 21 июня, и вплоть до 13:00 этого же дня владивостокцы не смогут проехать по улице Корабельная набережная от пересечения с улицей Нижнепортовой до пересечения со Светланским переулком. Связано это с выпуском офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии, которая, кстати, расположена на острове Русский. Примечательно, что, судя по данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, само мероприятие состоится в 10:00, а движение перекроют на час раньше.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток уже пережил визит лидера КНДР Ким Чен Ына, несколько массовых забегов в центре Владивостока и других акций, из-за которых движение в центральной части города было ограничено. Во всех случаях пользователи соцсетей высказывали свои комментарии и «благодарили» организаторов за то, что дороги для движения транспортных средств перекрывают, зачастую, в выходные дни.