Токаревский маяк во Владивостоке лишится части ларьков и кафе

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что запретили водителям транспортных средств проезжать на территорию Токаревского маяка. Изначально въезд закрыли бетонными блоками и дорожными знаками. Однако некоторые «любопытные» жители региона решили убрать блоки. Поэтому в мэрии Владивостока было приняли решение поставить там металлические столбики, которые, по версии представителей администрации, снести невозможно. Но и это никак не смутило некоторых водителей. Столбики металлические они не снесли, а вот дорожные знаки испортили.