Токаревский маяк во Владивостоке лишится части ларьков и кафе

Posted 28 июня 2019, 02:30
Published 28 июня 2019, 02:30
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Официальное распоряжение опубликовано на сайте администрации Владивостока. Судя по документу, на текущей неделе состоялось заседание комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. В итоге, в список объектов, которые, по решению комиссии, установили владельцы по своей собственной воле, попали почти 150 наименований. Среди них – ларьки и кафе, которые расположены в районе Токаревского маяка.
По распоряжению администрации краевого центра с территории популярного места отдыха «исчезнут» четыре объекта. Кроме того в перечень попали объекты, расположенные в районе улиц Енисейская, Ватутина, Калинина, Тобольская, Луговая, Тухачевского, Русская.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что запретили водителям транспортных средств проезжать на территорию Токаревского маяка. Изначально въезд закрыли бетонными блоками и дорожными знаками. Однако некоторые «любопытные» жители региона решили убрать блоки. Поэтому в мэрии Владивостока было приняли решение поставить там металлические столбики, которые, по версии представителей администрации, снести невозможно. Но и это никак не смутило некоторых водителей. Столбики металлические они не снесли, а вот дорожные знаки испортили.
В мэрии также отметили, что в ближайшем будущем за территорией маяка будут следить. Там установят камеры видеонаблюдения.