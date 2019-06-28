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Posted 28 июня 2019, 02:30

Published 28 июня 2019, 02:30

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Токаревский маяк во Владивостоке лишится части ларьков и кафе

28 июня 2019, 02:30
В районе маяка Токаревской кошки во Владивостоке снесут ларьки и кафе. Их ранее владельцы установили по своей собственной воле. А теперь в мэрии приняли решение убрать их. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Официальное распоряжение опубликовано на сайте администрации Владивостока. Судя по документу, на текущей неделе состоялось заседание комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов. В итоге, в список объектов, которые, по решению комиссии, установили владельцы по своей собственной воле, попали почти 150 наименований. Среди них – ларьки и кафе, которые расположены в районе Токаревского маяка.

По распоряжению администрации краевого центра с территории популярного места отдыха «исчезнут» четыре объекта. Кроме того в перечень попали объекты, расположенные в районе улиц Енисейская, Ватутина, Калинина, Тобольская, Луговая, Тухачевского, Русская.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что запретили водителям транспортных средств проезжать на территорию Токаревского маяка. Изначально въезд закрыли бетонными блоками и дорожными знаками. Однако некоторые «любопытные» жители региона решили убрать блоки. Поэтому в мэрии Владивостока было приняли решение поставить там металлические столбики, которые, по версии представителей администрации, снести невозможно. Но и это никак не смутило некоторых водителей. Столбики металлические они не снесли, а вот дорожные знаки испортили.

В мэрии также отметили, что в ближайшем будущем за территорией маяка будут следить. Там установят камеры видеонаблюдения.

#Новости#Общество#Владивосток#Снос
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