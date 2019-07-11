Тридцатилетние «джунгли»: как выглядит парк Минного городка глазами владивостокцев

Posted 11 июля 2019, 05:05
Published 11 июля 2019, 05:05
Modified 1 сентября 2022, 02:55
Updated 1 сентября 2022, 02:55
Парк Минного городка площадью около 40 гектаров расположен между остановками общественного транспорта «Луговая» и «Баляева». Лет двадцать-тридцать назад парк считался популярным местом у жителей Владивостока: отдыхающие играли в шахматы, устраивали праздничные мероприятия и даже митинги. Но сейчас приморцы могут только гулять там с собаками и «наслаждаться» парком, внешний вид которого ухудшается не по годам, а по дням.
На территории парка три озера, два из которых «видели» только мусор. Ливневая канализация также завалена различными отходами. Однако некоторые владивостокцы продолжают пытаться ловить там рыбу, надеясь, возможно, на качественный улов. Пробраться к озерам можно только по «джунглям» — по тропинкам, которые, возможно, уже с годами растоптали себе сами посетители. А некогда заасфальтированные дороги напоминают груду асфальта, который положили, но забыли убрать.
Чем могут заниматься посетители на территории парка — отдельный разговор. Некоторые пытаются, несмотря на упаднический внешний вид окрестностей, отдохнуть семьёй: пожарить шашлык, развести костёр. Но вот убрать за собой многие забывают. И здесь, возможно, логика проста: какое место, такие и люди. И, если с 90-х годов прошлого века благоустройством парка практически никто не занимался, то посетители, возможно, убирать за собой важным не считают. Кстати, об уборных, которых нет на территории. Посетителям парка Минного городка, скорее всего, приходится либо терпеть, либо не пить воды перед прогулкой по парку. А «энтузиасты», возможно, не стесняются и решают такие проблемы прямо возле деревьев с мыслями о том, что в «зарослях» их точно никто не увидит.
Однако не всё так плохо. Известно, что парк Минного городка находится в муниципальной собственности. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе администрации города. Однако некоторые территории сданы в аренду. И это — некий «луч света в тёмных джунглях» Минного городка. На третьем озере, к примеру, стоят новые катамараны, на которых могут прокатиться посетители. Далее развлечения ждут юных приморцев, где для них построили детский парк. Территория здесь начинает напоминать о том, что посетители пришли в парк, а не посмотреть на лесной массив. Однако, пройдя всю эту красоту, можно наткнуться на очередные «джунгли», за которыми скрывается площадка для дрессировки собак, конный клуб и один из объектов комплекса «Владивостокская крепость», который не видел реконструкции столько, сколько не видел её парк Минного городка.
До сих пор неизвестно, состоится ли «второй день рождения» места, которое раньше было одной из «изюминок» Владивостока. Или в дальнейшем парк ждёт судьба отшельника, про которого все забыли и больше не вспоминают. С этими вопросами редакция агентства обратилась в администрацию Владивостока, куда отправлен соответствующий запрос.
Напомним, обсуждать судьбу парка Минного городка начали с 2012 года. И что там только не должно было «появиться». К примеру, в 2013 году обсуждался вопрос о создании на территории парка и детской теплицы, за которой ухаживали бы юные приморцы, и японского сада бонсай, и площадки для занятий по вейк-борду. Однако ни площадок, ни сада приморцы так и не увидели.
Возобновить инициативу с реконструкцией парка решили и в 2014 году. Тогда предлагали организовать на территории парка спортивную площадку, дорожки для бега, скалодром, места для занятия йогой. Конечно, некоторые жители города занимаются спортом на территории парка, но бегают они «с препятствиями» в виде ям. Позже горожане пожелали превратить Минный городок в Central Park, как в Нью-Йорке, или в московский парк Горького. Но пока только парк напоминает «место для укрытия», где легко можно прятаться в зарослях, и тебя точно никто не найдёт. В этом же году несколько раз жителей приглашали на обсуждение будущей реконструкции парка Минного городка, однако с мёртвой точки дело не сдвинулось.
О масштабной реконструкции сообщалось и в 2015 году. В парке должны были появиться пешеходные аллеи, велосипедные, лыжные, конные дорожки, дендропарк, японский садик, площадка для выгула собак, даже небольшой пляж. А приморцам рекомендовали отправить свои предложения по благоустройству парка. Однако за четыре года ситуация не изменилась.
В 2017 году парком решили заняться представители страны Восходящего солнца. В 2018 году из парка Минного городка решили сделать Lotte World, а позже стало известно о том, что там может появиться «Ленфильм». В общем, несколько лет мечтали жители Владивостока, предлагали идеи, но пока ни одна из них так и не была воплощена в жизнь.
Ранее корреспондент РИА «Восток-Медиа» уже рассказывал о состоянии парка Минного городка уже в столице Дальнего Востока в 2016 году. Прошло три года, но ничего не изменилось.