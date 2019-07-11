Тридцатилетние «джунгли»: как выглядит парк Минного городка глазами владивостокцев

Однако не всё так плохо. Известно, что парк Минного городка находится в муниципальной собственности. Эту информацию корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе администрации города. Однако некоторые территории сданы в аренду. И это — некий «луч света в тёмных джунглях» Минного городка. На третьем озере, к примеру, стоят новые катамараны, на которых могут прокатиться посетители. Далее развлечения ждут юных приморцев, где для них построили детский парк. Территория здесь начинает напоминать о том, что посетители пришли в парк, а не посмотреть на лесной массив. Однако, пройдя всю эту красоту, можно наткнуться на очередные «джунгли», за которыми скрывается площадка для дрессировки собак, конный клуб и один из объектов комплекса «Владивостокская крепость», который не видел реконструкции столько, сколько не видел её парк Минного городка.