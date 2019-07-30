Опасный палаточный лагерь для детей нашли в Приморье

Posted 30 июля 2019, 06:23
Published 30 июля 2019, 06:23
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Владивостока, в ходе проверки один из палаточных лагерей на острове Рикорда вызвал огромное количество вопросов у специалистов. В момент проверки руководителя на месте не оказалось, детей в лагере тоже не было. На месте находились только вожатые. При этом у специалистов возникли вопросы. В частности, они выяснили, что у руководства лагеря нет заключения о соответствии лагеря нормам СанПиН. Еду в палаточном лагере готовили на костре, а воду брали из природных источников. В итоге, представители комиссии составили соответствующие акты для дальнейших разбирательств.
В это же время был проверен лагерь, расположенный на острове Попова, однако к руководству никаких претензий не возникло.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на острове Рейнеке в летнее время начал работу детский лагерь, однако никаких законных оснований для открытия у руководства не было. Там также воду брали из источников, а еду готовили на костре.
Напомним, массовые проверки детских лагерей в Приморье начались после трагедии в Хабаровском крае. В палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате чего погибли четверо детей.