Опасный палаточный лагерь для детей нашли в Приморье

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Владивостока, в ходе проверки один из палаточных лагерей на острове Рикорда вызвал огромное количество вопросов у специалистов. В момент проверки руководителя на месте не оказалось, детей в лагере тоже не было. На месте находились только вожатые. При этом у специалистов возникли вопросы. В частности, они выяснили, что у руководства лагеря нет заключения о соответствии лагеря нормам СанПиН. Еду в палаточном лагере готовили на костре, а воду брали из природных источников. В итоге, представители комиссии составили соответствующие акты для дальнейших разбирательств.