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Posted 30 июля 2019, 06:23

Published 30 июля 2019, 06:23

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Опасный палаточный лагерь для детей нашли в Приморье

Опасный палаточный лагерь для детей нашли в Приморье

30 июля 2019, 06:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
На острове Рикорда специалисты нашли детский палаточный лагерь, у руководства которого не было заключения о соответствии требованиям нормам СанПиН. На момент проверки руководителей не оказалось, детей тоже. За всё пришлось «отвечать» вожатым, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Владивостока, в ходе проверки один из палаточных лагерей на острове Рикорда вызвал огромное количество вопросов у специалистов. В момент проверки руководителя на месте не оказалось, детей в лагере тоже не было. На месте находились только вожатые. При этом у специалистов возникли вопросы. В частности, они выяснили, что у руководства лагеря нет заключения о соответствии лагеря нормам СанПиН. Еду в палаточном лагере готовили на костре, а воду брали из природных источников. В итоге, представители комиссии составили соответствующие акты для дальнейших разбирательств.

В это же время был проверен лагерь, расположенный на острове Попова, однако к руководству никаких претензий не возникло.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на острове Рейнеке в летнее время начал работу детский лагерь, однако никаких законных оснований для открытия у руководства не было. Там также воду брали из источников, а еду готовили на костре.

Напомним, массовые проверки детских лагерей в Приморье начались после трагедии в Хабаровском крае. В палаточном лагере «Холдоми» произошёл пожар, в результате чего погибли четверо детей.

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#Новости#Общество#Владивосток#Лагерь
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