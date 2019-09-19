Полиция Приморья отрицает факт поиска двух граждан КНР на «лексусе»

Posted 19 сентября 2019, 07:13
Published 19 сентября 2019, 07:13
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В инстаграм-сообществе primpoisk25, который насчитывает более 25 тысяч подписчиков, появилась запись о том, что отдел МВД по городу Уссурийска разыскивает двух мужчин, граждан Китайской народной республики.
При этом сообщается о том, что 9 сентября мужчины уехали на автомобиле Lexus GX440 синего цвета в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Далее в публикации пишут о приметах пропавших граждан КНР.
Однако в краевом управлении МВД отрицают факт каких-либо поисков граждан из Поднебесной. Как заявили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства, региональное управление МВД и отдел полиции по городу Уссурийск не имеют никакого отношения к опубликованной в соцсетях записи.
«Мы сейчас разбираемся в том, откуда появилась данная информация в соцсетях», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Приморью.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что из Приморья были выдворены восемь граждан КНДР, занимавшиеся незаконным промыслом биоресурсов в исключительной экономической зоне России.