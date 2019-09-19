Полиция Приморья отрицает факт поиска двух граждан КНР на «лексусе»

Сюжет Мвд

В одном из популярных пабликов Приморья появилась информация о том, что полиция Уссурийска разыскивает двух граждан КНР. Однако в краевом управлении МВД отрицают подобный факт и не имеют понятия, откуда поступила информация об их поиске, сообщает РИА «Восток-Медиа».