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Posted 19 сентября 2019, 07:13

Published 19 сентября 2019, 07:13

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Полиция Приморья отрицает факт поиска двух граждан КНР на «лексусе»

Полиция Приморья отрицает факт поиска двух граждан КНР на «лексусе»

19 сентября 2019, 07:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мвд
В одном из популярных пабликов Приморья появилась информация о том, что полиция Уссурийска разыскивает двух граждан КНР. Однако в краевом управлении МВД отрицают подобный факт и не имеют понятия, откуда поступила информация об их поиске, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В инстаграм-сообществе primpoisk25, который насчитывает более 25 тысяч подписчиков, появилась запись о том, что отдел МВД по городу Уссурийска разыскивает двух мужчин, граждан Китайской народной республики.

При этом сообщается о том, что 9 сентября мужчины уехали на автомобиле Lexus GX440 синего цвета в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Далее в публикации пишут о приметах пропавших граждан КНР.

Однако в краевом управлении МВД отрицают факт каких-либо поисков граждан из Поднебесной. Как заявили в пресс-службе ведомства корреспонденту агентства, региональное управление МВД и отдел полиции по городу Уссурийск не имеют никакого отношения к опубликованной в соцсетях записи.

«Мы сейчас разбираемся в том, откуда появилась данная информация в соцсетях», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Приморью.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что из Приморья были выдворены восемь граждан КНДР, занимавшиеся незаконным промыслом биоресурсов в исключительной экономической зоне России.

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#Новости#Общество#Китай#Уссурийск#Мвд#Поиски
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