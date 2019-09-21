Картина дня в Приморье: солнце, пропавшие и ТЦ «Максим»

Posted 21 сентября 2019, 12:31
Published 21 сентября 2019, 12:31
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Пожар в крупном ТЦ
Ранним утром в субботу, 21 сентября, в столице Дальнего Востока случился серьёзный пожар в торговом центре «Максим». Спустя шесть часов после получения сообщения о возгорании спасатели прибыли на место происшествия. Из-за пожара в ТЦ на дороге Владивостока образовалась пробка. Был закрыт подземный пешеходный переход и остановка общественного транспорта «Постышева». На месте происшествия находятся не только компетентные ведомства, но и арендаторы, чьи торговые точки находились как раз на верхних этажах в здании. Не исключено, что теперь они понесут многомиллионные убытки.
Владельцы ТЦ «Максим» до сих пор не отвечают на звонки корреспондента агентства. Поэтому неизвестно, как теперь они будут ликвидировать последствия серьёзного пожара. Представители МЧС России рассказали о том, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Жара в Приморье, но ненадолго
В воскресенье, 22 сентября, приморцам пообещали солнечную погоду. Однако день будет на несколько градусов холодней, чем в субботу, 21 сентября. А вот на следующей неделе погодные условия могут резко ухудшиться.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики уже успели огорчит жителей региона прогнозом погоды на следующую неделю. Погода может ухудшиться в регионе из-за прохождения тайфуна «Тапа». У специалистов есть две версии развития событий, однако при любом случае погода в крае ухудшится.
Об опасности предупредили синоптиков и представители МЧС России. Они просят всех покинуть прибрежную зону и, по возможности, не выезжать за пределы своих населённых пунктов.
Пропавшие граждане
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин. Известно, что в начале сентября на автомобиле они покинули Чугуевский район региона. И до текущего момента об их месте нахождения никакой информации нет.