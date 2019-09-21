Картина дня в Приморье: солнце, пропавшие и ТЦ «Максим»

Ранним утром в субботу, 21 сентября, в столице Дальнего Востока случился серьёзный пожар в торговом центре «Максим». Спустя шесть часов после получения сообщения о возгорании спасатели прибыли на место происшествия. Из-за пожара в ТЦ на дороге Владивостока образовалась пробка. Был закрыт подземный пешеходный переход и остановка общественного транспорта «Постышева». На месте происшествия находятся не только компетентные ведомства, но и арендаторы, чьи торговые точки находились как раз на верхних этажах в здании. Не исключено, что теперь они понесут многомиллионные убытки.