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Posted 16 октября 2019, 02:58

Published 16 октября 2019, 02:58

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

МВД предложило продажу «блатных номеров» через госуслуги

МВД предложило продажу «блатных номеров» через госуслуги

16 октября 2019, 02:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ГИБДД
МВД России предложило новую процедуру получение государственных номеров при регистрации автомобиля. Теперь автовладельцы, желающие стать обладателями «блатных цифр и букв», должны будут заплатить пошлину. После чего смогут выбрать понравившуюся комбинацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В интервью изданию ТАСС начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров рассказал о предложении, которое разработало ведомство. МВД намеревается упорядочить механизм выдачи и регистрации так называемых «блатных номеров».

Согласно озвученному предложению, гражданин при регистрации своего автомобиля через портал госуслуг может самостоятельно выбрать госномер. Для этого ему нужно будет оплатить пошлину, а после чего можно выбрать интересующую комбинацию из цифр и букв. Как и в случае с транспортным налогом, в зависимости от региона, сумма новой пошлины может изменяться. Данное предложение направлено в Минэкономразвития.

В свою очередь в Минэкономразвития, по словам Романа Мишурова, предлагают другой путь реализации инициативы, а именно проведение аукционов. Однако в МВД насторожено относятся к данной идеи, так как весь процесс аукциона будет занимать около месяца. Аукцион создаст дополнительную работу для сотрудников ГИБДД, поэтому лучше установить фиксированную плату за выбор госномера.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на Камчатке сотрудник ГИБДД занимался продажей «блатных» номеров. В качестве посредника выступал житель края, который связывался с владельцами красивых номеров, чтобы предложить им деньги за переоформление госномера. В случае положительного ответа, вся процедура выполнялась в кратчайшие сроки.

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#Новости#Общество#Россия#ГИБДД#Мвд#Автомобильные номера
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