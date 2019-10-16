МВД предложило продажу «блатных номеров» через госуслуги

Posted 16 октября 2019, 02:58
Published 16 октября 2019, 02:58
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В интервью изданию ТАСС начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров рассказал о предложении, которое разработало ведомство. МВД намеревается упорядочить механизм выдачи и регистрации так называемых «блатных номеров».
Согласно озвученному предложению, гражданин при регистрации своего автомобиля через портал госуслуг может самостоятельно выбрать госномер. Для этого ему нужно будет оплатить пошлину, а после чего можно выбрать интересующую комбинацию из цифр и букв. Как и в случае с транспортным налогом, в зависимости от региона, сумма новой пошлины может изменяться. Данное предложение направлено в Минэкономразвития.
В свою очередь в Минэкономразвития, по словам Романа Мишурова, предлагают другой путь реализации инициативы, а именно проведение аукционов. Однако в МВД насторожено относятся к данной идеи, так как весь процесс аукциона будет занимать около месяца. Аукцион создаст дополнительную работу для сотрудников ГИБДД, поэтому лучше установить фиксированную плату за выбор госномера.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что на Камчатке сотрудник ГИБДД занимался продажей «блатных» номеров. В качестве посредника выступал житель края, который связывался с владельцами красивых номеров, чтобы предложить им деньги за переоформление госномера. В случае положительного ответа, вся процедура выполнялась в кратчайшие сроки.