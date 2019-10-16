МВД предложило продажу «блатных номеров» через госуслуги

Согласно озвученному предложению, гражданин при регистрации своего автомобиля через портал госуслуг может самостоятельно выбрать госномер. Для этого ему нужно будет оплатить пошлину, а после чего можно выбрать интересующую комбинацию из цифр и букв. Как и в случае с транспортным налогом, в зависимости от региона, сумма новой пошлины может изменяться. Данное предложение направлено в Минэкономразвития.