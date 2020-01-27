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Posted 27 января 2020, 07:31

Published 27 января 2020, 07:31

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Аэрофлот

Угроза взрыва? Самолёт «Аэрофлота», летевший в Москву, возвращается в Хабаровск

27 января 2020, 07:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Аэрофлот
Сюжет
Эксклюзив
Около 14:00 по местному времени вылетел самолёт рейса SU1713 компании «Аэрофлот» из Хабаровска в Москву. Однако через несколько минут он вернётся обратно в дальневосточный аэропорт. Поступило сообщение с угрозой. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства рассказали о том, что экипаж на воздушном судне принял решение вернуться обратно в Хабаровск. Скорее всего, после того, как он приземлится в регионе, он будет проверен кинологами с собаками и другими специальными службами.

«Сообщение с угрозой минирования поступила в Хабаровский аэропорт. Информация была передана экипажа. Было принято решение вернуться обратно. Самолёт приземлится около 17:46», — пояснили сотрудники пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Ранее агентство писало о том, что с 23 января 2019 года в города Дальнего Востока продолжают поступать сообщения с угрозами. Эвакуируют школьников, студентов, сотрудников различных организаций. Пока ни одна из угроз не нашла своего подтверждения.

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#Новости#Хабаровский край#Дальний Восток#Хабаровск#Эксклюзив
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