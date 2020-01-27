Угроза взрыва? Самолёт «Аэрофлота», летевший в Москву, возвращается в Хабаровск

В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства рассказали о том, что экипаж на воздушном судне принял решение вернуться обратно в Хабаровск. Скорее всего, после того, как он приземлится в регионе, он будет проверен кинологами с собаками и другими специальными службами.