Угроза взрыва? Самолёт «Аэрофлота», летевший в Москву, возвращается в Хабаровск

Posted 27 января 2020, 07:31
Published 27 января 2020, 07:31
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства рассказали о том, что экипаж на воздушном судне принял решение вернуться обратно в Хабаровск. Скорее всего, после того, как он приземлится в регионе, он будет проверен кинологами с собаками и другими специальными службами.
«Сообщение с угрозой минирования поступила в Хабаровский аэропорт. Информация была передана экипажа. Было принято решение вернуться обратно. Самолёт приземлится около 17:46», — пояснили сотрудники пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».
Ранее агентство писало о том, что с 23 января 2019 года в города Дальнего Востока продолжают поступать сообщения с угрозами. Эвакуируют школьников, студентов, сотрудников различных организаций. Пока ни одна из угроз не нашла своего подтверждения.