Северная Корея закрылась от Владивостока из-за коронавируса

Posted 2 февраля 2020, 00:26
Published 2 февраля 2020, 00:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Информация о новых карантинных мерах в отношении иностранцев появилась на станице посольства России в Северной Корее на странице в Facebook.
«На неопределенное время прекращается выполнение авиарейсов по маршруту Пхеньян — Владивосток — Пхеньян», — говорится в информационном сообщении.
По поводу всех находящихся в КНДР российских граждан вопрос ещё решается. В экстренных случаях с Посольством можно связаться по телефонам +850-2-381-31-01 и +850-1912500545.
С 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем, кроме нескольких рейсов. По соглашению с КНР остаются рейсы 4 авиакомпаний из Китая. Они летают через столицу России.
Отметим, что В РФ выявлены 2 случая заболевания новым коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.