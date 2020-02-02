vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2020, 00:26

Published 2 февраля 2020, 00:26

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Северная Корея закрылась от Владивостока из-за коронавируса

Северная Корея закрылась от Владивостока из-за коронавируса

2 февраля 2020, 00:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
КНДР
КНДР временно приостановила авиасообщение между Пхеньяном и Владивостоком из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, сообщает «Восток-Медиа».

Информация о новых карантинных мерах в отношении иностранцев появилась на станице посольства России в Северной Корее на странице в Facebook.

«На неопределенное время прекращается выполнение авиарейсов по маршруту Пхеньян — Владивосток — Пхеньян», — говорится в информационном сообщении.

По поводу всех находящихся в КНДР российских граждан вопрос ещё решается. В экстренных случаях с Посольством можно связаться по телефонам +850-2-381-31-01 и +850-1912500545.

С 1 февраля Россия закрыла авиасообщение с Китаем, кроме нескольких рейсов. По соглашению с КНР остаются рейсы 4 авиакомпаний из Китая. Они летают через столицу России.

Отметим, что В РФ выявлены 2 случая заболевания новым коронавирусомв Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевшихграждане Китая.

Материалы по теме
Сидите дома: Трутнев сделал заявление по поводу профилактики коронавируса в ПриморьеМойте руки и молитесь: в Забайкалье борются с распространением коронавируса в краеЖители Забайкалья живут бок о бок с провинциями, где гибнут люди от коронавируса
#Новости#Общество#Россия#КНДР#COVID-19#Здоровье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика