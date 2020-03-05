Ползарплаты на еду: сразу два дальневосточных региона оказались в конце анти-рейтинга

Posted 5 марта 2020, 08:38
Published 5 марта 2020, 08:38
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Корреспонденты издания провели масштабную аналитическую работу и выяснили, в каких регионах жители тратят больше всего денег на еду. Два рейтинга «сытых» и «голодных» регионов охватили все регионы России и выявили настоящие цифры, которые оказались куда более удручающими нежели те, которые представляют официальные источники.
В предисловии к исследованию говорится, что государственные структуры манипулируют цифрами и опускают планку прожиточного минимума для уменьшения количества нищих в России. Так, по итогам IV квартала 2019 года Минтруд опустил прожиточный минимум до 10 609 рублей на душу населения (с 11 012 рублей в III квартале). Причем существенную часть этих мизерных сумм люди тратят на покупку продуктов.
Сразу несколько регионов Дальнего Востока оказались в лидерах «голодного» антирейтинга — Забайкалье (1 место) и Еврейская автономная область (2 место). Жители Забайкальского края тратят 50,9 % своей зарплаты на продукты, это худший показатель в стране. Жители Еврейской области оказались слегка благополучнее соседей по округу, и тратят на еду «всего» 43,29% заработка.
Для того, чтобы выяснить, сколько в действительности люди тратят на продукты, журналисты в первую очередь посчитали, сколько в действительности стоит потребительская корзина, потому что официальные цифры в этом отношении показывают скорее не цены, а фантазии отдельных людей. К примеру, согласно их расчётам, «правильная» потребительская корзина только в Москве оказалась дороже официальной на 37%.
Цены на Дальнем Востоке находятся на уровне столичных или даже превышают их, а зарплаты явно далеки от московских. Отсюда такая чудовищная разница. Москва, кстати, находится в рейтинге на «сытом» четвёртом месте с показателем 18,22%.
Эти цифры частично отвечают на вопрос, который наверняка не любят Александр Осипов, руководящий Забайкальем и Ростислав Гольдштейн, руководящий Еврейской автономной областью: почему люди бегут из этих регионов Дальнего Востока? Наверное, одна из причин как раз заключается в том, что половину своей зарплаты люди тратят на еду, а остальную половину отдают за коммунальные услуги и различные платежи. Вот и бегут голодные дальневосточники в сытую Москву прочь от нищеты Забайкальского края. Бегут и назад не глядят в честные глаза Александра Осипова, который уже в начале этого года заявил, что в крае резко выросла промышленность, безработица сократилась на 4 %, а убыль населения сократилась на треть.
Отметим, что убыль, сокращённая на треть, это всё ещё убыль. Никакой победы и поводов для радости здесь нет. По данным федеральной службы государственной статистики, население Забайкалья с 2018 по 2019 год сократилось на 7 021 человека. Такими темпами регион очень скоро может «сыграть в ящик» под чутким руководством молодого и грамотного управленца, «сокращающего убыль».
В Еврейской области ситуация обстоит не лучше. Население самого большого города области — Биробиджана с 2018 по 2019 годы сократилось на половину процента. Можно представить, как обстоит ситуация в муниципальных районах области.
Впрочем, как говорится в одной старой поговорке — сытый голодного не поймёт. У руководства обоих вышеупомянутых регионов, видимо, всё хорошо, ровно настолько, оно погрязло в скандалах и интригах. Осипов рассказывает всем, что он очередной друг Мишустина, а Гольштейн щеголяет в часах за пять миллионов рублей.