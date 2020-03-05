Ползарплаты на еду: сразу два дальневосточных региона оказались в конце анти-рейтинга

Эти цифры частично отвечают на вопрос, который наверняка не любят Александр Осипов, руководящий Забайкальем и Ростислав Гольдштейн, руководящий Еврейской автономной областью: почему люди бегут из этих регионов Дальнего Востока? Наверное, одна из причин как раз заключается в том, что половину своей зарплаты люди тратят на еду, а остальную половину отдают за коммунальные услуги и различные платежи. Вот и бегут голодные дальневосточники в сытую Москву прочь от нищеты Забайкальского края. Бегут и назад не глядят в честные глаза Александра Осипова, который уже в начале этого года заявил, что в крае резко выросла промышленность, безработица сократилась на 4 %, а убыль населения сократилась на треть.