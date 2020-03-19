vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2020, 04:37

Published 19 марта 2020, 04:37

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

работа

Россиян могут перевести на удалённый режим работы из-за коронавируса

19 марта 2020, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi. работа
Сюжет
COVID-19
Источник, который тесно связан с правительством РФ, указал на то, что сейчас обсуждается вопрос о введении дополнительных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Не исключено, что некоторые россияне будут работать удалённо, а все массовые мероприятия будут окончательно отменены.

По данным РИА Новости, источник пояснил, что в правительстве РФ меры могут показаться избыточными, но учёные считают, что они эффективные. Сейчас чиновники пытаются проанализировать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Италии, Корее и Китае.

В частности, в список ограничительных мер вошли такие мероприятия, как дезинфекция всех помещений предприятий и ведомств, перевод россиян на удалённый режим работы, а также отмена всех массовых культурных и спортивных мероприятий. Пока в большей степени эти мероприятия отменены в Москве.

Специалисты рекомендуют всем гражданам в случае возникновения симптомов ОРВИ не выходить на улицу и вызвать врача на дом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России 147 человек заразились опасной инфекцией. Пять пациентов, включая двух граждан КНР и одного жителя Италии, смогли вылечиться. В Приморье пока не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом, однако уже несколько концертов с участием знаменитых исполнителей отменены, некоторые учреждения временно приостановили свою деятельность.

Материалы по теме
«Под грустный дэнс» танцев не будет: третий концерт сорвался во ВладивостокеЧисло россиян, заболевших коронавирусом, увеличиваетсяВсе массовые спортивные мероприятия отменили в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика