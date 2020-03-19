Россиян могут перевести на удалённый режим работы из-за коронавируса

Posted 19 марта 2020, 04:37
Published 19 марта 2020, 04:37
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По данным РИА Новости, источник пояснил, что в правительстве РФ меры могут показаться избыточными, но учёные считают, что они эффективные. Сейчас чиновники пытаются проанализировать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в Италии, Корее и Китае.
В частности, в список ограничительных мер вошли такие мероприятия, как дезинфекция всех помещений предприятий и ведомств, перевод россиян на удалённый режим работы, а также отмена всех массовых культурных и спортивных мероприятий. Пока в большей степени эти мероприятия отменены в Москве.
Специалисты рекомендуют всем гражданам в случае возникновения симптомов ОРВИ не выходить на улицу и вызвать врача на дом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России 147 человек заразились опасной инфекцией. Пять пациентов, включая двух граждан КНР и одного жителя Италии, смогли вылечиться. В Приморье пока не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом, однако уже несколько концертов с участием знаменитых исполнителей отменены, некоторые учреждения временно приостановили свою деятельность.