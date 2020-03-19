Россиян могут перевести на удалённый режим работы из-за коронавируса

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России 147 человек заразились опасной инфекцией. Пять пациентов, включая двух граждан КНР и одного жителя Италии, смогли вылечиться. В Приморье пока не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом, однако уже несколько концертов с участием знаменитых исполнителей отменены, некоторые учреждения временно приостановили свою деятельность.