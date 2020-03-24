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Posted 24 марта 2020, 04:18

Published 24 марта 2020, 04:18

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Детский сад

Детские сады работают, но малышей лучше оставить дома — министр образования Приморья

24 марта 2020, 04:18
Фото: Медиахолдинг1Mi. Детский сад
Сюжет
Дети
Приказ о свободном посещении детских садов выпустило правительство Приморья в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-2019. Дошкольные учреждения не прекращают свою работу, но рекомендации ясны: если есть с кем оставить детей дома, лучше не водить их в сад.

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко отметила, что решение по поводу посещения детского сада принимают родители или законные представители ребёнка. Однако если обычно «прогулы» приходилось обосновывать справками, то сейчас достаточно просто записки о намерении оставить детей дома — её следует вручить воспитателю. При этом платить за те дни, что ребёнок не был в саду, родителям не придётся.

Меры предосторожности связаны с распространением опасной коронавирусной инфекции в России и в Приморье: на сегодня в крае выявили два случая инфекции, и круг контактов заражённых продолжают изучать.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что вузы Приморья перешли на электронный формат обучения с 23 марта. Школьники в этот день отправились на каникулы, которые в этот раз получатся особенно длинными — до 12 апреля ребятам не нужно возвращаться в учебные заведения. Одновременно разрабатываются схемы дистанционного обучения — благо, современные технологии позволяют практиковать это почти повсеместно.

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#Новости#Общество#Дети#Школьники#Детский сад#COVID-19
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