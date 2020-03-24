Детские сады работают, но малышей лучше оставить дома — министр образования Приморья

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко отметила, что решение по поводу посещения детского сада принимают родители или законные представители ребёнка. Однако если обычно «прогулы» приходилось обосновывать справками, то сейчас достаточно просто записки о намерении оставить детей дома — её следует вручить воспитателю. При этом платить за те дни, что ребёнок не был в саду, родителям не придётся.